Nuria Marín pertenece, desde hace tiempo, al selecto club del millón de seguidores en Instagram. Su particular forma de contarnos los salseos más jugosos y su dilatada carrera como periodista le ha hecho ganarse a una amplia comunidad de cotillas. La cosa, le viene de niña. “Me encantaba ver la tele y mirar a las vacas", confiesa. Claro, porque donde creció, en el valle del Empordà, todo montañas. Lo cuenta todo en el nuevo episodio de ¡Menudo Cuadro! con David Insua, David Andújar y Carlota Corredera.

Marín cuenta que desde niña leía muchísimo el HOLA, "la revista entraba todas las semanas en mi casa", y que se aficionó a leer las biografías de reinas, de las que su madre era una gran lectora. "Ahí entré de lleno en todo esto", recuerda. No es de extrañar que ahora sea una experta en queen isues y que sus primeros pinitos fuera, desde muy joven, en la Super Pop. Inicio de una amplia carrera en el la crónica rosa y la televisión, del que aún tiene metas por cumplir: “Mi objetivo es entrevistar a Isabel Presley y tomar té en su casa”.

Un corazón roto, una boda y su rapada a lo Britney En ¡Menudo Cuadro! son muy de echar la vista atrás y rescatar algunas perlitas, como su momento "rapada a lo Britney" que se hizo tras una crisis sentimental. Y tal y como comenta Carlota Corredera, "solo una persona guapa puede soportar ese corte". Nuria pudo. Además, la vida le tenía deparadas otras sorpresas, una que en concreto lleva el nombre de su futuro marido, Juan Luis De Paolis. "Me enamoré fuertemente de su intelecto, pero el no quería saber nada de mi porque yo era una petarda, pensaba que era un pilingui, pero al final cayó en mis redes", confiesa Nuria. Ahora, 25 años después, anuncian su boda. “El anillo de prometida me lo compré yo". Pero la periodista advierte que será discreta. "Vamos a firmar papeles y ya está. Yo quería hacer una celebración con acrobracias, trapecio y todo, pero Juanlu no quería y yo no tengo termino medio, asi que si no tengo show, nada", asegura. Ahora también reconoce que, ahora mismo, ese tipo de celebraciones le dan un poco de pereza (¡y que ha cubierto demasiadas!). ““

Ahora, regresa a la televisión con Lo que pasó, pasó La presentadora también ha hablado de lo emocionada que está con su nuevo proyecto en RTVE Play, el programa Lo que pasó, pasó, un espacio que ofrece un retrato de los miedos, contradicciones y también los placeres culpables de la sociedad actual que contará con invitados como Chelo García Cortés, 'Soy una pringada', Boris Izaguirre, Samantha Hudson o Sílvia Abril. Todos los domingos, a las 20:00 horas en RTVE Play y, por la noche en La 2. Puedes escuchar ¡Menudo cuadro! también en RNE Audio. Â¡Menudo cuadro! Â¡Menudo cuadro! - Nuria MarÃ­n, la 'queen' del salseo Escuchar audio