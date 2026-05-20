Miguel de la Quadra-Salcedo: atleta, periodista, aventurero y promotor de valores

El 20 de mayo se conmemora el décimo aniversario del fallecimiento de Miguel de la Quadra-Salcedo, uno de los profesionales más importantes y prolíficos con los que ha contado la televisión pública española. Pionero del reporterismo de nuestro país, llegó casi por casualidad a TVE, donde empezó a realizar labores como enviado especial a numerosos puntos del planeta, cubriendo acontecimientos como la Guerra de Vietnam, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile o el fin del reinado de Haile Selassie en Etiopía.

Antes de emprender estas aventuras, el joven Miguel era un consumado atleta olímpico. Llegó a superar ampliamente el récord olímpico de lanzamiento de jabalina, pero no se le reconoció la hazaña por su particular estilo de lanzar "a la vasca".

Su primera aventura americana le vino de rebote: formaba parte del equipo olímpico español que iba a participar en los Juegos de Melbourne 1956 pero, por motivos de política internacional, España declinó su participación. El régimen de Franco quiso compensar a los atletas ofreciéndoles becas para continuar sus estudios en el país que eligieran y él optó por Puerto Rico. Ahí nació el estrecho vínculo que unió a Miguel con el continente americano, que no se rompería jamás.

En nuestro Archivo Sonoro contamos con un documento excepcional del año 1981: Miguel de la Quadra-Salcedo conversando con Fernando Sánchez Dragó, otro consumado viajero con el que compartió muchas experiencias vitales (desde haber puesto en riesgo su vida en sus viajes, hasta el uso de drogas ancestrales).