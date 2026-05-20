BASES DE PARTICIPACIÓN: CONCURSO DE RELATOS "SINFONÍA DE LA MAÑANA" 2026

ORGANIZA:

RNE – Radio Clásica.

OBJETO:

Fomentar la creación literaria y la participación de los oyentes mediante la redacción de un relato original cuya temática central sea Radio Clásica. Los relatos podrán abordar la historia de la emisora, la experiencia del oyente o cualquier ficción donde Radio Clásica desempeñe un papel protagonista.

REQUISITOS DE ACCESO Y FORMATO:

Participantes : Podrá participar cualquier persona física (mayores y menores de edad). Los menores de edad, deberán adjuntar la autorización de imagen y voz facilitada por RTVE. No podrán participar aquellas personas que tengan una relación laboral directa con la entidad organizadora del Concurso, quedando excluidos de su participación, además, las personas que tengan relación con la organización del concurso, esto incluye a cónyuges, parejas de hecho y/o sus familiares hasta en segundo grado de afinidad.

: Podrá participar cualquier persona física (mayores y menores de edad). Los menores de edad, deberán adjuntar la autorización de imagen y voz facilitada por RTVE. No podrán participar aquellas personas que tengan una relación laboral directa con la entidad organizadora del Concurso, quedando excluidos de su participación, además, las personas que tengan relación con la organización del concurso, esto incluye a cónyuges, parejas de hecho y/o sus familiares hasta en segundo grado de afinidad. Extensión : Los relatos tendrán un límite máximo de 1.000 palabras.

: Los relatos tendrán un límite máximo de 1.000 palabras. Originalidad : Las obras deben ser originales, inéditas y escritas en castellano. En ningún caso deberán haber sido escritas, siquiera de forma parcial, mediante el empleo de Inteligencia Artificial.

: Las obras deben ser originales, inéditas y escritas en castellano. En ningún caso deberán haber sido escritas, siquiera de forma parcial, mediante el empleo de Inteligencia Artificial. Envío: Los textos se enviarán en un documento Word/ PDF /similares por correo electrónico a la dirección sinfoniadelamanana@rtve.es especificando en el Asunto del mensaje: CONCURSO RELATOS SINFONÍA DE LA MAÑANA. Los datos del autor/a solo se incluirán en el cuerpo del correo. El documento con el texto del relato no deberá incluir la firma del autor/a para garantizar su anonimato.

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para la recepción de los relatos finaliza el 15 de junio a las 00:00 horas. No se admitirá a concurso ningún relato recibido fuera de la fecha y hora señaladas.

JURADO Y VEREDICTO:

El jurado estará compuesto por:

Presidencia : Espido Freire.

: Espido Freire. Vicepresidencia : Eva Sandoval.

: Eva Sandoval. Vocales: María del Ser, Clara Sánchez, Clara Corrales, Martín Llade y Ginés Cutillas.

El veredicto del jurado se dará a conocer a finales del mes de junio del año en curso, comunicándose a través de la emisión de Sinfonía de la mañana y los canales oficiales de Radio Clásica.

PREMIOS:

Se establecen tres premios principales y una subcategoría especial para menores de 18 años.

Tres Premios Generales: Cada uno de los tres ganadores recibirá: Lectura del relato en antena en el programa Sinfonía de la mañana. Un doble CD del 60º aniversario de la emisora, editado por Warner. Un ejemplar del libro del 60º aniversario Músicas para vivir mejor, editado por Medio Tono en colaboración con Radio Clásica, RNE y RTVE y elaborado de forma coral por los profesionales de la redacción de Radio Clásica. Subcategoría Mejor Relato Joven (Menores de 18 años): La persona ganadora de esta categoría recibirá el mismo lote de premios (lectura en antena, doble CD y premio conmemorativo). Áccesit: En caso de que el jurado considere otorgar algún áccesit, el premio consistirá en la lectura del relato en antena.

Los relatos ganadores serán emitidos en el programa al comienzo de la temporada 2026-2027.

CESIÓN DE DERECHOS

Los participantes autorizan de forma gratuita a RTVE a la captación de su imagen y voz, para que pueda hacer uso de las mismas en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, incluida la publicidad y/o promoción del Concurso, en todo tipo de actividades relacionadas con el Concurso, ya sea por sí mismas o través de terceros, sin limitación temporal ni territorial.

A título enunciativo, pero no limitativo, RTVE podrá emitir las grabaciones en las que aparezcan los participantes en cualquier medio de difusión y/o programas, promoción o en el sitio web y/o RTVE Play, así como en sus servicios móviles, de forma completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada.

En el caso de menores de edad, resulta indispensable que sus representantes legales adjunten la autorización correspondiente, por la que se autoriza a RTVE a la grabación y uso de la imagen.

PROTECCIÓN DE DATOS:

Los datos personales facilitados serán tratados por la Corporación RTVE con la finalidad de gestionar la participación en el concurso de relatos “SINFONÍA DE LA MAÑANA" 2026, así como comunicación en su caso con los ganadores, la difusión de los premios concedidos y la emisión de las grabaciones de los participantes y ganadores en cualquier medio de difusión y/o programas de RTVE sin limitación temporal ni territorial, con la máxima amplitud legal.

La base que legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado y en el caso de los menores de 14, el consentimiento de los padres o tutores. Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. Pasado este tiempo se conservarán debidamente bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos serán comunicados al jurado creado al efecto y en caso de obligación legal.

La inscripción en el concurso determina la prestación del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales para los fines anteriormente mencionados.

Corporación RTVE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección: o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) Asimismo, se informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar vulnerados sus derechos

Para obtener más información sobre el tratamiento de los datos de quienes participen puede consultarse aquí.

ORIZACIÓN LEGAL PARA MENORES:

Los representantes legales de los menores de edad, deberán remitir a RTVE la autorización facilitada.

Sería indispensable linkar el modelo 1.2 previsto para menores.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La participación supone la aceptación íntegra de estas bases. La Organización se reserva el derecho de interpretarlas o modificarlas por causa justificada, comunicándolo a través de la web de Radio Clásica.

MISCELANEA:

Los participantes eximen a los organizadores del concurso de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir cualquiera de los participantes.