Cultura 26 | Las grandes instituciones culturales

¿Cómo se adaptan los grandes museos y centros culturales a un contexto cambiante? Un debate sobre liderazgo, transformación y responsabilidad pública en la cultura. La conversación abordará el papel de los grandes museos y centros culturales en el contexto contemporáneo, su relación con la sociedad y los retos a los que se enfrentan las instituciones culturales en la actualidad. Participan Miguel Falomir, Jorge Volpi, Blanca de la Torre y Manuel Segade. Moderado por Tomás Fdo. Flores

Miguel Falomir Director del Museo del Prado desde marzo de 2017. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, con Premio Extraordinario. Especialista en pintura italiana y francesa, fue jefe de departamento en el Prado desde 1997. Realizó una beca Fulbright en la New York University y ha sido profesor universitario. Fue director adjunto de Conservación e Investigación del Prado antes de dirigirlo. Ha comisariado importantes exposiciones sobre Tiziano, Tintoretto y Rafael. Reconocido con premios como el I Tatti Mongan Prize por su labor en conservación.

Jorge Volpi Director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque en Madrid. Escritor y ensayista mexicano, autor de más de quince novelas y numerosos ensayos. Ha recibido premios como Biblioteca Breve, Alfaguara y José Donoso. Sus libros han sido traducidos a más de treinta idiomas. También escribe teatro y ópera; su obra más reciente data de 2024.

Blanca de la Torre Directora del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) desde abril de 2025. Doctora en Bellas Artes, licenciada en Historia del Arte y máster en exposiciones. Cuenta con una amplia trayectoria en comisariado, investigación y gestión cultural. Ha sido comisaria jefa de la Bienal de Helsinki y de la Bienal de Cuenca. Ha trabajado con museos e instituciones en Europa, América, Asia y Latinoamérica. Ha formado parte de comités asesores internacionales en el ámbito artístico. Autora de más de cien publicaciones y participante en congresos y jurados.