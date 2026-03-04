8M: Poder llegar al poder

Asturias es una de las tres comunidades autónomas donde los tres poderes en los que se asienta la democracia -legislativo, ejecutivo y judicial- están encabezados por hombres. Solo Andalucía y Galicia comparten esta situación. En la semana del 8M, hemos hablado con las más mujeres más visibles de la Junta General del Principado, el Gobierno regional y el Tribunal Superior de Justicia del Principado. Ellas son las vicepresidentas Celia Fernández y Gimena Llamedo, y la magistrada Lucía González Azpiazu.

Un reportaje de Paula Carrelo.