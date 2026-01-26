Somos apasionados: el aprendizaje emocional a través del gol de Iniesta

Si a cualquiera que pase por la calle le preguntas qué estabas haciendo la tarde del 11 de julio de 2010, solo lo más futboleros serán capaces de responder. Pero si la pregunta que haces es: ¿Dónde viste el gol de Iniesta? Así, sin especificar absolutamente nada más, seguro que la respuesta cambia.

Te guste el fútbol o no, sabrás que el gol al que se hace referencia es al que dio la victoria a la selección española en el mundial de Sudáfrica y a quien le hagas la pregunta recordará a la perfección dónde y con quién vio aquel partido.

Y es que, en palabras del psicólogo Luis Muiño, “hay pocas manifestaciones tan claras de lo que Émile Durkheim, el sociólogo, llamaba efervescencia colectiva”. Y pocos temas levantan tantas pasiones como el fútbol, porque sí: somos apasionados.

En Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño reflexionan sobre el tema de la pasión poniendo como ejemplo al futbolista Andrés Iniesta, el joven de Fuentealbilla (Albacete) que persiguiendo sus propios sueños logró que toda España alcanzara el sueño colectivo: ganar un Mundial de futbol.

Y lo hizo a pesar de estar anímicamente en horas bajas. Ese mismo año el propio jugador confesó haber atravesado un periodo depresivo. Algo que se vio agravado por la muerte de su amigo, el también futbolista, Dani Jarque, a quien dedicó el gol de la victoria final.

Iniesta dedica el gol de la victoria del Mundial 2010 a Dani Jarque EFE

Pasión contra la depresión Luis Muiño recuerda que “la depresión es un exceso de pasado que te deja sin futuro de alguna manera, igual que la ansiedad es un exceso de futuro”, por eso precisamente encontrar una pasión puede ayudar a salir de este estado. Aunque, también nos alerta del cuidado que debemos tener frente a las pasiones desmedidas. Para ello Muiño utiliza la metáfora de que “la pasión es la gasolina, pero hace falta alguien que conduzca el coche”: el cerebro. Para alimentar ambas partes —la razón y el corazón—, en el momento en que el apasionamiento se diluye por la razón que sea, es importante buscar una pasión nueva que desate en nosotros ese sentimiento. En el ejemplo con el que Cebrián y Muiño ilustran este capítulo: cuando Iniesta colgó las botas, profesionalizó la que hasta entonces era otra de sus aficiones. Así somos Así somos - Temporada 2 - Episodio 2 A partir de la historia personal de Andrés Iniesta y el Mundial de Fútbol de 2010, exploramos la pasión no solo como entusiasmo, sino como una fuer... Ver ahora