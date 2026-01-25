Qué dice la caca de nosotros y qué tiene que ver con la bilirrubina (no la de Juan Luis Guerra)

Aunque a veces nos dé un poco de asco, la caca es muy importante porque nos cuenta cómo funciona nuestro cuerpo. En este nuevo episodio de Sapiensantes, Xaviera Torres nos propone un viaje algo escatológico, pero muy divertido, con Don Moñigo, el simpático y oloroso colega con el que el podcast se adentra en algunas de las cuestiones más buscadas en Google: por qué las cacas son marrones, por qué huelen tan mal, importan sus formas, qué dice de nuestra salud... Junto a Paula Aller, Xaviera se ve envuelta en un serio aprieto por culpa de los sapiensantes y han sustituido el papel higiénico por tubitos con preguntas.

Ahora, las dos están atrapadas en el cuarto de baño del restaurante. Mientras esperan a que alguien acuda en su auxilio con un rollo de papel, responderán las dudas de los pequeños, en quienes todo lo que tiene que ver con deposiciones despierta mucha curiosidad. Les interesa el porqué de su color, su mal olor…. ¡Lo quieren saber todo!

Al rescate de Xaviera acude el barón don Moñigo, personaje célebre del siglo XVIII, cuyas aventuras fueron recogidas en un libro desconocido hasta la fecha. Los niños acompañan al barón en su paso por la boca, el esófago, el estómago y ambos intestinos. En verso y con todo lujo de detalles, don Moñigo describe su propia transformación por efecto de la saliva, la masticación, los jugos gástricos y la acción de las vellosidades intestinales. ¡Descúbrelo en el nuevo episodio! Ya disponible en RNE Audio.

Con banda sonora de Juan Luis Guerra, ¿por qué? Cuando comemos, nuestro cuerpo usa los alimentos para darnos energía. Lo que no sirve pasa por el estómago y los intestinos. En el camino, el hígado produce una sustancia llamada bilis, que ayuda a digerir las grasas. La bilis contiene algo llamado bilirrubina, (pero no la de Juan Luis Guerra, aunque a Xaviera le sirve para poner una buena banda sonora a la historia) que viene de cuando el cuerpo recicla glóbulos rojos viejos. Al principio es amarilla o verdosa, pero cuando pasa por el intestino y se mezcla con bacterias, cambia de color y se vuelve marrón. Por eso la mayoría de las cacas son de ese color. Hacer caca significa que tu cuerpo está limpiándose y desechando lo que no necesita. Si la caca cambia mucho de color (muy blanca, negra o roja), puede ser una señal de que algo no va bien y hay que decírselo a un adulto o a un médico. ¿Y el olor? Bueno, en nuestro intestino viven millones de bacterias buenas que ayudan a terminar la digestión. Cuando estas bacterias trabajan, producen gases y sustancias con olores fuertes, como el azufre. Esos gases son los responsables del olor desagradable de la caca. No huele mal porque sea peligrosa, sino porque es el resultado final del trabajo del cuerpo. Sapiensantes, hablemos de caca