El MUD, el festival de MÃºsiques Disperses, presenta su programaciÃ³n

Llega la decimonovena edición del MUD (también conocido como Músiques Disperses), festival pionero de neo-folk en España que tendrá lugar en la ciudad de Lleida del 12 al 15 de marzo de 2026.

La edición de este año se presenta con un cartel equilibrado y exquisito, con tres grandes referentes del open minded folk, como Ben Harper, Santiago Auserón o Asian Dub Foundation, la europea diferente de Shantel Dj Set, nuevas propuestas de casa valientes que se abren camino en el folk actual como Terrae y L'Arannà la propuesta sutil de Pau Castellví y los entrañables el Pony Menut, conformando un programa auténtico y especial.

El MUD, reconocido como uno de los festivales más particulares y especiales del territorio, se reivindica como referente de la música de raíz en su sentido más amplio, puente entre la tradición y la modernidad, resistente y resiliente.