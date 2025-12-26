"El Gran Buscador" llega a su recta final con un capítulo extra

¿Qué lleva a un hombre a destruir Google Internet? Esta es la premisa de El Gran Buscador. La comedia sobre el ego, la manipulación mediática, el algoritmo y la absurda batalla por controlar el relato (aunque sea a costa de uno mismo) está a punto de desvelar el desenlace final y por ello, este viernes 26 de diciembre ofrece una nueva entrega del serial.

La segunda temporada alterna entre un futuro caótico, en el que los servicios de internet han colapsado y Amparo y Enzo buscan desesperadamente a Julián Rebollo, y escuchando por la radio cómo el país entero ha entrado en caos tras la caída de la red.

Pero esto no es más que el inevitable futuro, porque en nuestro presente Julián y Miguel inician una batalla desigual contra el gigante tecnológico, rodeándose de un equipo cada vez más excéntrico, incluido un abogado tan brillante como imprevisible. Miguel Lancho vuelve dispuesto a convencer a Julián, con la ayuda de Pilar y Toñete, para denunciar a Google y emprender así el camino hacia la gloria.

El penúltimo capítulo adelanta su estreno Ansiosos por conocer el desenlace final de la historia del extremeño que pudo destruir internet, y en coincidencia con el periodo vacacional para muchos, desde este viernes 26 de diciembre se puede escuchar el penúltimo episodio de la comedia sobre el extremeño que destruyó Google. En “Extirpar un tumor”, la historia nos lleva hasta el futuro, donde, después de que la familia de Julián haya tirado la toalla con su búsqueda, algo hace cambiar de idea a Enzo. En nuestro presente, Julián acude a la graduación de su hijastro: por fin está haciendo las cosas bien… ¿O no? El Gran Buscador El gran buscador - 2x07. Extirpar un tumor Escuchar audio

Lunes 29 de diciembre, capítulo final La segunda temporada de El Gran Buscador echa el cierre con “El final del viaje”. En este capítulo, se llega al presente de Amparo y Enzo, uno en el que, con el mundo digital agonizando, están a punto de encontrar a Julián Rebollo, el extremeño que destruyó Google. ¿Será demasiado tarde?