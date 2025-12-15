Los niños, oyentes y motor de los nuevos podcasts de RNE Audio

El 14 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia, una iniciativa de Unicef para que los medios audiovisuales difundan sus derechos.

Instaurada en 2010, esta efeméride pretende también que la radio y televisión recojan los intereses de niños y niñas y faciliten su participación, para que ellos mismos expresen sus necesidades y propuestas

Sus preguntas y dudas sobre ciencia, economía y música son la base de los nuevos episodios de Sapiensantes, Econoclan y el profesor Melorock, tres podcasts infantiles de RNE Audio que regresan con nueva temporada para esta Navidad.

¿Por qué algunos objetos se hunden en el agua y otros no? ¿Cómo flotan los barcos?

Con estos interrogantes arranca el primer episodio de la 3ª temporada de sapiensantes, el podcast de ciencia para niños en el que la divulgadora Xaviera Torres responde con frescura y mucha imaginación las dudas que los más pequeños le hacen llegar.

La científica, que en capítulos anteriores se convirtió en piojo y llegó a introducirse en el torrente sanguíneo para saciar la curiosidad de sus sapiensantes, viajará en esta ocasión a la antigua polis de Siracusa, donde conocerá al mismísimo Arquímedes.

Economía y música También se habla de viajes en la nueva temporada de Econoclan, el podcast que explica conceptos como la inflación o el Producto Interior Bruto (PIB) de forma divertida a los niños. En este nuevo capítulo, Chío Martínez abordará el cambio de divisas, un proceso imprescindible para disfrutar cuando nos vamos de viaje, e introducirá a los peques en el mundo de las hipotecas y de la responsabilidad social corporativa. No es un largo viaje, pero sí un parón indefinido en la música lo que hace unas semanas anunció la cantante rozalem. Ella será protagonista en el arranque de la tercera temporada de El profesor Melorock. En este podcast, este peculiar profesor acerca a los niños la música de artistas actuales como Rosalía, Quevedo o C. Tangana, pero también hay espacio para estrellas consagradas de la talla de Elvis Presley, Bob Dilan o David Bowie. Desde los Beatles a Billie Eilish, pasando por Shakira o Lola Índigo, todo cabe en este podcast para familias melómanas.