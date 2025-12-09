Cómo escuchar RNE tras el fin de sus emisiones en Onda Media

Radio Nacional de España (RNE) apagará su señal en Onda Media en la madrugada del 29 al 30 de diciembre a las 3.00 h, tras haber prestado este servicio desde 1937. Pese a estos cambios, los oyentes podrán seguir conectados a su radio favorita sin romper sus hábitos ni sus rutinas. Existen varias alternativas para escuchar todos los programas de RNE en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.

A pesar de este apagado, RNE emitirá con total normalidad en FM, en el sistema DAB+ y en la plataforma de RNE Audio, sin interrupciones y con toda la programación que nos caracteriza. La despedida de la Onda Media no implicará la desaparición de nuestros contenidos, sino una transición hacia sistemas de escucha más eficientes, accesibles y con mayor calidad sonora.

RTVE refuerza su apuesta por la radio digital en DAB+. RTVE

¿Qué supone el fin de la Onda Media?

Cada vez son más los países europeos que han apagado la Onda Media. El motivo principal es su menor calidad de sonido, el alto consumo energético, la contaminación electromagnética asociada y la disponibilidad de alternativas más modernas, estables y sostenibles. Con este cambio, la radio evoluciona hacia formatos que ofrecen mejor calidad, mayor cobertura y nuevas formas de escucha adaptadas a los hábitos actuales.

En España, desde los años ochenta la audiencia se ha inclinado mayoritariamente por la FM, gracias a su mayor oferta de contenidos y a la mejora considerable en la calidad del audio respecto a la Onda Media. Por ello, la Onda Media ha perdido adeptos de forma progresiva y se ha quedado obsoleta en el panorama actual.

Las alternativas para escuchar RNE A través de la FM La radio FM cuenta con una elevada cobertura poblacional para todas las cadenas que integran los canales de la casa: RNE, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 y Radio 5. En este mapa puedes localizar de forma sencilla y directa la frecuencia correspondiente a tu localidad. El sistema DAB+ Este 2025, RNE ha apostado por modernizarse y responder a las necesidades de adaptación en las que se ve inmersa la sociedad y en las que el progreso tecnológico mundial marca el rumbo. Por eso se impulsa el uso de DAB+, la evolución de la radio digital terrestre, un sistema que permite una mejor calidad de sonido, una mayor estabilidad de la señal y la posibilidad de ofrecer más contenidos en un mismo espacio radioeléctrico. El DAB+ es un estándar ampliamente implantado en numerosos países europeos y supone un avance significativo respecto a la Onda Media. Aunque su despliegue en España ha sido más progresivo, la tendencia apunta hacia una mayor expansión de la radio digital en los próximos años, con el objetivo de ofrecer al oyente una experiencia más completa, más moderna y más accesible.¿Qué se debe hacer para acceder a la emisión en DAB+? Es necesario contar con receptores compatibles, disponibles tanto en equipos domésticos como en vehículos de nueva fabricación. Este tipo de tecnología se presenta como una opción de futuro para complementar la FM y ampliará la forma en la que los ciudadanos pueden escuchar RNE. En la app de RNE Audio La forma más sencilla y flexible para que nuestros oyentes puedan escuchar RNE desde cualquier lugar es a través de la plataforma RNE Audio en sus diferentes versiones: navegadores web, móviles y smart TV. Gracias a estas plataformas, puedes acceder en directo a todas nuestras cadenas —RNE, Radio Clásica, Radio 5, Radio 4 o Radio 3—. Solo es necesaria una conexión a Internet, ya sea mediante datos móviles o Wi-Fi. La aplicación RNE Audio, disponible de forma gratuita para Android e iOS, permite no solo escuchar toda la programación en tiempo real, sino también acceder a una amplia oferta a la carta, con episodios anteriores, podcasts exclusivos y listas personalizadas para disfrutarlas cuando quieras. Además, cuenta con funciones como la descarga para escuchar sin conexión, el guardado de favoritos o la reanudación automática del punto exacto en el que se dejó una emisión.