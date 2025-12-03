Enlaces accesibilidad
Rosalía confiesa que es "fluchi" y que este es su podcast favorito

Miguel Campos y Rosalía aparecen en una imagen promocional. Miguel, con barba, está frente a un micrófono. Rosalía, sonriente, viste una camiseta con una frase y levanta el pulgar.
Miguel Campos asegura que Rosalía escucha 'Podcast, el podcast'
Rosalía es "fluchi", una confesión inesperada que le hizo a Miguel Campos, durante su visita al programa de La Revuelta. El humorista se lo ha contado a unos incrédulos Jorge Yorya y Laura del Val en el último episodio de Podcast, el podcast. Según campos, que también es guionista en el programa de David Brocano, la artista catalana pasó por su lado, tras salir de la entrevista, y le dijo que era fluchi, es decir, una fan del podcast. "A partir de ahora, podremos decir que este es el pódcast favorito de Rosalía". Bueno, al menos, esa es la conclusión de Campos.

"Veo que os lo estáis tomando a coña y es totalmente real", insiste Campos. El humorista también ha comentado que Rosalía se puso nerviosa al verle y que, ante la invitación de Miguel para que se pasase al podcast, esta aseguro que, "iría, pero que justo iba a estar en Jimmy Fallon". En fin, tras esta impactante noticia, cabría pensar que el nuevo episodio de esta semana estaría dedicado a Rosalía, pero resulta que la invitada de este episodio es Maya Pixelskaya y ella se lo merece al completo. Escucha el episodio completo en RNE Audio.

Podcast, el podcast, en RTVE Play y RNE Audio

Desde este año, Podcast, el podcast puede escucharse en RNE Audio. Pero si tienes una pantalla a mano, también puedes verle las caras a Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val en formato vídeo podcast en RTVE Play y el resto de plataformas. Para que no tengas que buscar el último, aquí te lo dejamos:

Cada miércoles un nuevo episodio en RNE Audio y los jueves en el resto de plataformas de podcasting. Una producción de Doctor Cerebrus para RTVE Play y RNE Audio.

