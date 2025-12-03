Rosalía confiesa que es "fluchi" y que este es su podcast favorito

Rosalía es "fluchi", una confesión inesperada que le hizo a Miguel Campos, durante su visita al programa de La Revuelta. El humorista se lo ha contado a unos incrédulos Jorge Yorya y Laura del Val en el último episodio de Podcast, el podcast. Según campos, que también es guionista en el programa de David Brocano, la artista catalana pasó por su lado, tras salir de la entrevista, y le dijo que era fluchi, es decir, una fan del podcast. "A partir de ahora, podremos decir que este es el pódcast favorito de Rosalía". Bueno, al menos, esa es la conclusión de Campos.

"Veo que os lo estáis tomando a coña y es totalmente real", insiste Campos. El humorista también ha comentado que Rosalía se puso nerviosa al verle y que, ante la invitación de Miguel para que se pasase al podcast, esta aseguro que, "iría, pero que justo iba a estar en Jimmy Fallon". En fin, tras esta impactante noticia, cabría pensar que el nuevo episodio de esta semana estaría dedicado a Rosalía, pero resulta que la invitada de este episodio es Maya Pixelskaya y ella se lo merece al completo. Escucha el episodio completo en RNE Audio.