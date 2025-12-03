Maya Pixelskaya, la divulgadora que convierte a los muertos ilustres en cultura pop

En sus redes sociales se autodefine como “un mono venido a más, igual que tú”, en clara referencia a la darwiniana teoría de la evolución. Nada más sentarse en la mesa de Podcast, el podcast pide perdón “por no ser Rosalía, ser atea. ¡No estoy ni bautizada!" Pero, más allá de estos datos, ¿Quién es Maya Pixelskaya?

Madrileña de la cosecha de 1985, en su documentación oficial podemos leer Maya García. Al no estar bautizada, ha podido elegir el apellido con el que es conocida: Pixelskaya, una fusión entre el nombre de la legendaria bailarina rusa Maya Plisétskaya y del ‘pixel art', una forma de arte digital basada en los pixels de los videojuegos de los años 80 y 90.

Precisamente durante aquellos años se educó “en el colegio más progre de Madrid”. Según recuerda, con diez años ya abordaban temas de educación sexual en una época donde esta materia —con suerte— quedaba reservada para los estudiantes de secundaria. Anécdota que comparte entre risas en esta entrevista ante los atónitos anfitriones de Podcast, el podcast.

Además de pasar por las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó Comunicación Audiovisual, también estudió grabado inspirada en “Durero, Rembrandt, Goya y otros más pequeños”. Lo que iba a ser un curso en el Círculo de Bellas Artes terminó convirtiéndose en una beca para asistir al Centro Internacional de Estampa Contemporánea de Betanzos (A Coruña) rodeada de “japoneses y australianos”, como le ha contado a Laura Del Val, Miguel Campos y Jorge Yorya.