Juan del Val recibe otro merecido premio en 'Podcast, el podcast' por su erótica narrativa

Quizá habías estado dudando sobre esta cuestión. Pero, efectivamente, no. Juan del Val y Laura del Val no son hermanos, ni primos, ni guardan ningún parentesco cercano. Pero ya que Jorge Yorya y Miguel Campos han sacado el tema, a la humorista, que comparte apellido con el tertuliano y último ganador del Premio Planeta, se le ha ocurrido una idea para llevar a cabo en el nuevo episodio de Podcast, el podcast.

Laura del Val pone voz a la prosa del escritor. Por supuesto, su narrativa erótica requiere un poco de músiquilla sexy de fondo y tono profundo en la entonación: ¡el resultado te sorprenderá! Esto se merece un Premio Pajeta, desde luego! Escucha el episodio completo en RNE Audio.