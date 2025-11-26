Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Juan del Val recibe otro merecido premio en 'Podcast, el podcast' por su erótica narrativa

En un estudio de grabación, dos personas sentadas frente a micrófonos profesionales, con la portada de un libro en el centro. Uno de ellos lleva barba y camiseta blanca, mientras que la otra persona tiene el pelo rizado y una camiseta estampada.
Joge Yorya y Laura del Val leen a Juan del Val en 'Podcast, el podcast'
RNE Audio

Quizá habías estado dudando sobre esta cuestión. Pero, efectivamente, no. Juan del Val y Laura del Val no son hermanos, ni primos, ni guardan ningún parentesco cercano. Pero ya que Jorge Yorya y Miguel Campos han sacado el tema, a la humorista, que comparte apellido con el tertuliano y último ganador del Premio Planeta, se le ha ocurrido una idea para llevar a cabo en el nuevo episodio de Podcast, el podcast.

Laura del Val pone voz a la prosa del escritor. Por supuesto, su narrativa erótica requiere un poco de músiquilla sexy de fondo y tono profundo en la entonación: ¡el resultado te sorprenderá! Esto se merece un Premio Pajeta, desde luego! Escucha el episodio completo en RNE Audio.

Podcast, el podcast Podcast, el Podcast | Premio Pajeta
Podcast, el podcast - Podcast, el Podcast - Premio Pajeta - Escuchar ahora
Escuchar audio

Podcast, el podcast, en RTVE Play y RNE Audio

Desde este año, Podcast, el podcast puede escucharse en RNE Audio. Pero si tienes una pantalla a mano, también puedes verle las caras a Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val en formato vídeo podcast en RTVE Play y el resto de plataformas. Para que no tengas que buscar el último, aquí te lo dejamos:

Podcast, el podcast Podcast, el podcast - Temporada 2 - Premio Pajeta

¿Qué relación guarda Laura del Val con el último Premio Planeta Juan del Val? La humorista revela toda la verdad y nada más que la verdad: ninguna,...

Podcast, el podcast - Temporada 2 - Premio Pajeta | Ver
Ver ahora

Cada miércoles un nuevo episodio en RNE Audio y los jueves en el resto de plataformas de podcasting. Una producción de Doctor Cerebrus para RTVE Play y RNE Audio.

Radio

anterior siguiente
Es noticia: