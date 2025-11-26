Juan del Val recibe otro merecido premio en 'Podcast, el podcast' por su erótica narrativa
- Laura del Val propone una lectura diferente del Premio Planeta
- Escucha el nuevo episodio de Podcast, el podcast en RNE Audio
Quizá habías estado dudando sobre esta cuestión. Pero, efectivamente, no. Juan del Val y Laura del Val no son hermanos, ni primos, ni guardan ningún parentesco cercano. Pero ya que Jorge Yorya y Miguel Campos han sacado el tema, a la humorista, que comparte apellido con el tertuliano y último ganador del Premio Planeta, se le ha ocurrido una idea para llevar a cabo en el nuevo episodio de Podcast, el podcast.
Laura del Val pone voz a la prosa del escritor. Por supuesto, su narrativa erótica requiere un poco de músiquilla sexy de fondo y tono profundo en la entonación: ¡el resultado te sorprenderá! Esto se merece un Premio Pajeta, desde luego! Escucha el episodio completo en RNE Audio.
Podcast, el podcast, en RTVE Play y RNE Audio
Desde este año, Podcast, el podcast puede escucharse en RNE Audio. Pero si tienes una pantalla a mano, también puedes verle las caras a Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val en formato vídeo podcast en RTVE Play y el resto de plataformas. Para que no tengas que buscar el último, aquí te lo dejamos:
Cada miércoles un nuevo episodio en RNE Audio y los jueves en el resto de plataformas de podcasting. Una producción de Doctor Cerebrus para RTVE Play y RNE Audio.