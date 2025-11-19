Enlaces accesibilidad
Laura del Val es gafe: tutorial para sobrevivir a un programa cancelado

Laura del Val, con cabello castaño rizado y camisa blanca, sonríe frente a un micrófono en un estudio de radio.
Laura del Val en 'Podcast, el podcast'
El currículum de Laura del Val no deja de crecer y crecer. No sabemos cuantas páginas tiene ya, ni cuantas líneas de proyectos en los que ha participado y no precisamente porque los vaya compaginando sin parar (que también). Pero es verdad que lleva acumulando varias cancelaciones y se está ganando un abrazo. ¿Es gafe? Bueno, ella sabe perfectamente que en cosas de televisión, esto es una ruleta rusa que gira al son de la audiencia.

Pero llega todo momento en que hay que apostar por un caballo ganador y dejarlo todo de lado. Pero Del Val es mujer que tropieza dos veces con la misma piedra. Es la segunda vez que se va al paro tras la cancelación de un programa presentado por Eva Soriano. Aquí es donde nos surge la otra pregunta: ¿Quién de las dos tiene el mal fario? En el nuevo episodio de Podcast, el podcast, la cómica burgalesa comparte su experiencia y cómo está tratando de sobreponerse a ella. Al menos, comparte el varapalo con Miguel Campos, mente creadora del difunto concurso. Como le diría su madre: mal de muchos, consuelo de tontos.

En este episodio también vamos a coger el ascensor hacia la planta del inframundo para visitar el infierno, viajaremos para Ucrania para visitar una "granja escuela" y ante el aluvión de galas de entrega de premios a "influencers", apuestan por transformar a los millenials en "Jóvenes 2".

