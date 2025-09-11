'Influ-realismo mágico', ven a ver el podcast en vivo con Victoria Martín como invitada

El próximo lunes, 15 de septiembre, el equipo de RNE Audio y Lorena Macías (@Hazmeunafotoasí) te invitan a asistir a la grabación en directo de un episodio especial en vivo de Influ-realismo mágico, un podcast en el que el humor y la crítica se mezclan para reflexionar sobre el mundo de los influencers y las redes sociales. La cita tendrá lugar en el Hotel Avani Alonso Martínez de Madrid. ¡Te contamos cómo asistir al evento!

Con entrada libre hasta completar aforo, la apertura de puertas será en torno a las 16:30h y la grabación dará inicio puntual a las 17:00h. Ven con tiempo, busca tu sitio entre los asistentes y prepárate para formar parte de una experiencia única que mezcla lo íntimo del formato podcast con la cercanía de un encuentro en vivo.

VICTORIA MARTÍN (@linvingpostureo) COMO INVITADA En esta ocasión, la invitada especial será Victoria Martín, a quien probablemente conozcas por su alter ego digital @livinpostureo, una de las voces más incisivas, frescas y divertidas de la comedia actual. Victoria no solo destaca por su mirada irónica y aguda sobre las redes sociales, la vida cotidiana y el absurdo contemporáneo, sino también por su capacidad de conectar con públicos muy distintos, siempre con la risa como punto de encuentro. Una grabación muy especial en la que, la propia Victoria y varios de los asistentes se animarán a compartir sus anécdotas más desastrosas relacionadas con influencers. Será una sesión en la que el humor, la incomodidad y la magia del directo se entrelazarán para reflejar lo mejor (y lo peor) de este universo digital. Este 15 de septiembre tendrás la posibilidad de compartir risas con otros asistentes, dejarte sorprender por las ruinas ajenas, con permiso de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull. Victoria Martín, en una colaboración en 'Al cielo con ella'

LUNES, 15 DE SEPTIEMBRE, EN EL HOTEL AVANI Además, hacerlo en un espacio como la Hotel Avani Alonso Martínez (Madrid) añade un encanto especial. Este rincón madrileño se ha convertido en un referente cultural para quienes buscan experiencias más allá de las páginas de un libro, y abre sus puertas para acoger esta propuesta de RNE Audio que invita a pensar y disfrutar. Así que ya lo sabes: si te apasionan los podcasts, si quieres ver a Victoria Martín en un registro distinto, o si simplemente te apetece vivir una mañana cultural diferente en Madrid, reserva la fecha. 15 de septiembre, a las 17.00h

En el Hotel Avani Alonso Martínez (Calle de Sta Engracia, 5, Madrid)

(Calle de Sta Engracia, 5, Madrid) Apertura de puertas : desde las 16.30h

: desde las 16.30h Entrada libre hasta completar aforo Lorena Macías y Victoria Martín para el capítulo especial de 'Influ-realismo mágico'