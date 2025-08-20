Prova els teus coneixements amb el test d'actualitat de 'De Nit'
Durant aquesta temporada, el programa nocturn De Nit de Ràdio 4 ha abordat una gran varietat de temes relacionats amb la societat, la cultura i la política. RTVE Catalunya ha posat a prova la seva presentadora, Sílvia Tarragona, amb quatre titulars que podien ser tan reals com falsos. Ara és el teu torn per posar a examen els coneixements amb aquest petit test d’actualitat.
La periodista de De Nit, Sílvia Tarragona, ha acceptat el repte i, tot i assegurar que té “fòbia” a aquestes proves, les ha encertat totes! Al següent vídeo es mostra com va anar la partida i es descobreixen els detalls dels programes darrere els titulars.
La pel·lícula ‘Tauró’ fa 50 anys
El 17 de juny de 2025, el programa De Nit va commemorar el 50è aniversari de l’estrena de Tauró (1975), el clàssic de Steven Spielberg que va transformar per sempre la manera de percebre els taurons. Acompanyat pel professor Dani Agudo, es va recordar com la seva estratègia publicitària i l’enorme impacte cultural el van convertir en un fenomen mundial i en el film més vist de la història fins aquell moment.
Una app mòbil redueix la mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca
El 31 de maig de 2025, De Nit va presentar un avenç destacat en l’àmbit de la salut: una aplicació mòbil desenvolupada per l’Hospital de Bellvitge i l’Idibell per monitorar persones amb insuficiència cardíaca crònica. Aquesta eina, integrada al sistema digital sanitari, permet reduir la mortalitat cardiovascular fins a un 54%. El doctor Sergi Yun, metge internista i coordinador de l’estudi Hermes, en va explicar el funcionament i el potencial per millorar la qualitat de vida dels pacients.
La generació Z es declara més bisexual que mai
El 14 d’abril de 2025, la sexòloga Elena Crespi va analitzar un estudi elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i la de Toronto que assenyala com la generació Z és menys heterosexual que les anteriors: una de cada quatre noies s’identifica com a no heterosexual, el doble que entre els millennials. L’informe destaca que l’orientació sexual és determinada pel gènere, la ideologia i la generació. Durant el joc, Tarragona va remarcar que és “perquè tenen clar que el més important, com diu l’Elena, no és estimar un cos o un gènere, sinó estimar una persona.”
100 anys de ‘La senyora Dalloway’
El 21 de maig de 2025, el programa va recordar el centenari de la publicació de La senyora Dalloway, l’obra icònica de Virginia Woolf que va revolucionar la narrativa moderna amb el seu estil innovador i introspectiu. Per aprofundir en el seu llegat, hi va participar la crítica literària i traductora Mireia Vidal-Conte.
