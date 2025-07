8 claus per liderar amb èxit a la feina

A 'L'estiu a Ràdio 4' es posa sobre la taula el lideratge a la feina: com comunicar-se amb els companys, com resoldre dubtes sense mostrar vulnerabilitat o debilitat, com no sentir-se sol en el lideratge, com gestionar les exigències i obligacions i, sobretot, com no cremar-se. La psicòloga executiva, Ivette Castro, ofereix 8 consells per crear un bon ambient laboral amb un bon lideratge.

Un líder no té per què ser extravertit , també pot ser introvertit . A les empreses, segons diu Castro, als càrrecs intermedis es promocionen treballadors molt bons però sense un acompanyament o formació per liderar equips . En consonància, es troben molts problemes i els cremen.

Castro comenta que moltes persones lideren en solitud , que va en la línia de sentir-se obligats a fer moltes tasques. En moltes ocasions molts executius volen compartir els seus sentiments , però no saben a qui fer-ho per no denotar debilitat.

3. Cuida't a tu mateix

La psicòloga afirma que "liderar és estar exposat, ser la cara visible de l'empresa". En aquest sentit, tothom et jutja, et mira i et critica, i no et pots equivocar. No sempre agradaràs a tothom. A més, has de donar resposta a tot, però a tu, qui et sosté? Tu mateix.

“El cos parla molt abans el que nosaltres callem“

Hi ha molta simptomatologia i avisos que ens alerten que alguna cosa no va bé. "El cos parla molt abans el que nosaltres callem", explica la psicòloga. No cal arribar a desenvolupar una malaltia per haver de parar. És important escoltar-nos a nosaltres mateixos.