Programación de la UNED en Radio 3 de febrero de 2022

05:00

Educación Jóvenes migrantes no acompañados, acogimiento y tránsito a la vida adulta María Naranjo Crespo, educadora social, profesora colaboradora del Curso de experto universitario en Intervención Socioeducativa con adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados (UNED); Vanessa Asso´o Mbe Sorel, camarera y estudiante; Mahmoud Afellah, operario de climatización. Proceso migratorio, protección de menores y tránsito a la vida adulta Víctor Santos Lordén, educador y psicólogo, coordinador del Programa JUNCO (Opción3 S.C.), profesor del Curso de experto universitario en Intervención Socioeducativa con adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados (UNED); Ismail El Majdoubi, mediador social e intercultural, Asociación Ex MENAS.