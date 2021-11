Este fin de semana se disputa la última prueba del Mundial de motociclismo, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Fabio Quartararo se proclamaba campeón de MotoGP en la prueba de Emilio Romaña con su Yamaha y ahora falta por saber quién completará el podio. Joan Mir es el español mejor situado para subirse al podio como tercero de este Mundial, después de haberse coronado en 2020: "Sería la bomba acabar la temporada en el podio. Venimos en muy buena forma y parece que la moto va tan bien como en Portimao", nos ha dicho en Radiogaceta de los Deportes.

"Todo lo que no sea ganar, es una derrota"

En Radio Nacional, hemos hablado con el piloto balear acerca de cómo ha sido la temporada y de su futuro. Hace poco más de un año que ganó su última carrera ya que este curso no ha conseguido ninguna victoria: "Este año, los demás han mejorado más que nosotros, nos hemos quedado un poquito atrás. A mi me dices el año pasado que no voy a ganar ninguna carrera y te digo que estas loco. He hecho lo que he podido pero no ha sido suficiente."

Mir reconoce que este no ha sido el mundial que se esperaba. Asegura que el problema de este año no ha sido que hayan empeorado su moto sino que los demás han mejorado más que ellos. Aun así admite que han hecho una buena temporada: "Todo lo que no sea ganar, es una derrota. Ese título te da la obligación de volver a ganar. Si ya lo has hecho una vez, lo puedes hacer más veces".

El piloto español asegura que su equipo, Suzuki, está trajando para que tengan un paquete más competitivo y está seguro de que el curso que viene podrán ganar carreras. Joan Mir tiene contrato hasta 2022 y ha admitido que seguirá confiando en el equipo de momento si no le demuestran lo contrario: "es verdad que ya he ganado un título pero quiero volver a ganarlo con Suzuki de otra manera, con más poles y más victorias".