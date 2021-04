Raquel Carrera: "Es difícil compaginar WNBA y selección"

Raquel Carrera (Orense, 2001), es sin duda una de las jugadoras del momento en el baloncesto español y una de sus mayores promesas. A sus 19 años ha sido elegida en el puesto número 15 del draft de la WNBA, la posición más alta para una jugadora española. El equipo que ha apostado por ella es Atlanta Dream, que también tiene los derechos de Maite Cazorla, algo a lo que a Raquel le hace "mucha ilusión ir a un equipo en el que ya hay otra jugadora española".

A sus 19 años, la pívot de Valencia Basket está cuajando una temporada que no está pasando desapercibida. El conjunto taronja está clasificado para las semifinales de Liga, campeonas de la Eurocup y finalistas de la Copa de la Reina, unos hitos que les convierten en uno de los equipos más en forma del panorama nacional. Éxitos que está viviendo "con mucha emoción e ilusión", y a pesar de que llegaba con la ambición de ganar títulos, "no me imaginaba que íbamos a ir tan bien esta temporada"

En ese contexto, Raquel Carrera está siendo una jugadora clave. En la final de la Eurocup fue ella quien anotaba dos tiros libres que le daban la victoria a falta de un segundo. La gallega fue autora de 13 puntos y 17 de valoración