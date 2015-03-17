"Cifu presidía la cátedra del jazz"

Muchos años juntos. Desde aquellos tiempos en que la FM era un mundo nuevo. Presumíamos de tener la misma ”edad” radiofónica. Allá por 1971, reclutados por Alfonso Eduardo, que puso en marcha el proyecto, cada uno por su lado comenzamos una aventura distinta (musical) a lo que ofrecía el dial en aquella época en el otro canal que nacía de la Radio Popular de los estudios de la calle Juan Bravo en Madrid.

Quiso la casualidad que fuéramos juntos también en aquella parrilla de gente ilusionada que se enfrentaba por primera vez a un micrófono y a unos platos con vinilos que hacíamos girar a 33 o a 45 rpm. Después del llamado diario hablado empezaba “Disco Grande” (como a las diez y veinte o así de la noche) y cuando acababa mi programa llegaba (a las once) “Jazz porque sí” (“jazz porque yes” en lenguaje figurado y de broma) con el dúo formado por Paco Montes y Juan Claudio Cifuentes.

Durante todos aquellos años (más de una década) aunque sólo fuera porque me quedaba al programa siguiente (e incluso a veces me colocaba en el control para que ellos sólo se preocupasen de hablar) fue un aprendizaje maravilloso empezar a conocer a todos aquellos maestros del jazz que presentaban en su programa. Que si Coltrane, que si Ellington, que si Cannonball Aderley, que si Gillespie, que si Basie…

Nuestros destinos profesionales se separaron y volvieron a juntarse años después de nuevo aquí en RNE. Cada uno en lo suyo. Como siempre. Cifu, claro, con su cátedra de jazz da igual como se llamase su espacio o si era en Radio 3 o en Radio Clásica.

Por el aquel de la veteranía en las ondas, hace unos años, cumplidos los 40 de radio, los compañeros de El Mundo nos hicieron una entrevista conjunta compartiendo respuestas y el entrañable micro de nuestra RNE. Otra vez juntos.

La última vez que me referí en un “Disco Grande” a Cifu fue en un reciente programa de hace pocas semanas en el que mi noticia del día número 1 era sin duda que el Ministerio de Cultura le había concedido una medalla y el oportuno reconocimiento a tantos años de magisterio y hablé con él por teléfono mientras que sonaba una de las sintonías de aquel mítico programa de inicios de los 70´s “Jazz porque sí”.

Se nos ha marchado Cifu de forma repentina (y mira que había superado hace poco una reciente avería en su salud) y se nos ha quedado pendiente (cada equis tiempo él hablaba con Goñi, con Adrián, con Gonzalo, con Antonio Gómez, con Montse Domenech, con Manolo Fernández, compañero común habitual…) una nueva reunión (con cocido, como la anterior vez) de aquellos que empezamos a hacer una radio diferente que hoy encarna Radio 3.