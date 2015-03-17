"Hizo que descubriera un mundo mítico y apasionante"

"After You’ve Gone" es el primer tema de Ultimate, la selección que hizo Jackie McLean de entre las grabaciones existentes de Charlie Parker. Un álbum que todo amante de la Música (sí, con mayúscula) debería de tener.

Para un casi analfabeto musical (se puede saber poco o mucho de una parte pero hay otras muchas de las que no se sabe nada), pero con oídos abiertos y nada dogmáticos, que durante casi la mitad de su vida ha oído y, en su caso escuchado, música popular y música clásica de amplio espectro, había una categoría musical que no llegaba a calar en su acomodado cerebro. Fuera por falta de entrenamiento de oído, por desconocimiento, o simplemente por pereza, el caso es que el jazz no existía en ese mundo cerrado de par en par, de hecho, a otras experiencias diferentes. Pero…

Una noche Round Midnight coincidí en la continuidad de Radio Clásica con Cifu. Pinchó un tema, "The Bird", con un saxo alto que (a saber por qué extrañas reacciones químicas) me recolocó las neuronas que esparcen las notas musicales a lo largo del cerebro. Quizá no comprendiera esa avalancha de notas, pero me despertaron el deseo de oír más. Por conocer más.

Un sonido que fue como un soplo divino que me mostraba nuevos caminos. Era Bebop, el estilo que crearon Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk… Fue mi iniciación. La música para mí ya no sólo eran The Who, Springsteen, Peter Gabriel, J.S.Bach, Beethoven, Fauré, Ravel, Shostakovich…se sumaron Benny Goodman, Django Reinhardt, Lester Young, Miles Davis, Dave Brubek y Paul Desmond, Chet Baker…

Una vez un profesor, un “simple” profesor de filosofía, hizo que descubriera la existencia de un mundo mítico y apasionante que se reduce a buscar, perseguir, preguntar(se) siempre… Cifu me hizo entrar en un mundo sonoro del que tampoco puedo, ni quiero, salir… Before he’sB gone…