Mucho es un nuevo grupo que ha vuelto desde Toledo. Formado por Fausto Pérez, Miguel de Lucas, Carlos Pinto y Martí Perarnau (antiguos componentes de The Sunday Drivers y Underwater Tea Party), finalizaron en febrero de 2011 la grabación de su primer disco, con el productor Ricky Falkner, en Blind Records de Barcelona.

Disco alegre y optimista, lleno de rock cremoso y pop cósmico, cantado en castellano y con letras surrealistas y abiertas a la interpretación del oyente. Mucho en directo es una banda rodada y engrasada, un músculo en forma y con personalidad propia… la suya!

Continúan con su gira de presentación después de sembrar la península con más de 30 actuaciones redondas y esplendorosas, de pop optimista y rock desenfadado.