Si existe un adjetivo que no defina la música de Grises es precisamente su propio nombre. Contradictorio o no, este proyecto gestado en Zestoa (Gipuzkoa) en el año 2009, viene a ser sinónimo de fiesta asegurada, una danza indie que logrará hacerte saltar, bailar y gritar.

Un grupo formado por cuatro chicos y una chica que consiguen un sonido repleto de color y optimismo para ponerte las pilas, engancharte desde la primera escucha. Beben de las fuentes del pop británico y nombres como Glasvegas, Foals o unos Editors más luminosos te recorrerán la imaginación cuando los escuches.

Llegan con El Hombre Bolígrafo (Origami, 2011) su primer largo. Nueve cortes llenos de ritmos bailables y melodías pegadizas que prometen un directo divertido hasta el desfallecimiento. En su primer trabajo han huido de sonidos obvios y aburridos en busca de un concepto propio, dando salida a un un puñado pistas que funcionarían en cualquier club de baile. Un caos controlado que no admite negativas.

¿Quieres una prueba? escucha temas como “Plástico Eléctrico” o “El Hombre Bolígrafo”. Te preguntarás donde demonios han estado todo este tiempo.