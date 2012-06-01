Fix This es una banda, afincada en Madrid, formada en mayo de 2008. Influenciados por el jazz, blues, swing, música tradicional de Nueva Orleans, también encuentran referencias en el flamenco, música árabe, beat francés, afrobeat, dark cabaret, etc...

Cantar tanto en francés como en inglés, les proporciona un amplio rango músical. Después de editar su primer EP, en mayo de 2009, el grupo ha tocado por todo el territorio nacional. Blim Blam fue editado el primero de octubre de 2011. En cada concierto, tratan de ofrecer un espectáculo lo más renovado posible.

Fix This se presenta en dos formatos: acústico y eléctrico. El primero, es una versión reducida de la formación, dónde recrean su repertorio llevándolo a un campo más enfocado al swing y al blues. El segundo, es la versión completa del espectáculo donde su repertorio abarca un espectro más amplio de estilos.