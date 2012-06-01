Corizonas nace de la insólita colisión de dos bandas tan dispares, musical y generacionalmente, como son Arizona Baby y Los Coronas; quienes realizaron una gira en conjunto: Dos Bandas y Un Destino, que en apenas 6 meses se convirtió en un fenómeno de los escenarios.

Tras este afortunado flechazo deciden componer juntos y presentar el nuevo proyecto que los une definitivamente: The News Today, un álbum estremecedor, tan brillante como insólito que la crítica europea ya reclama su edición internacional en Estados Unidos, Inglaterra y México.

The News Today nació de 8 grandes, cargado de guitarras, trompeta, bajo, percusión y la particular voz de Javier Vielba. Pasa del rock regenerado al country o el folk más vital e innovador con visión propia, inmaculada y rotunda.