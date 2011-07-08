BBK Live apuesta por lo ecléctico en su VI edición. Radio 3 te lo ofrece en directo

Desde su nacimiento en 2006, una de las citas obligadas de los festivales del mes de julio. La edición de este año del BBK Live ha recibido algunas críticas por la diversificación de su cartel, pero puede que en el riesgo de mezclar generaciones y estilos esté una de las mayores virtudes de este año.

Radio 3 te lo acerca Estaremos en Kobetamendi llevándote a donde estés los mejores momentos de la cita bilbaína. Por la noche, de 23.00 a 01.00 horas, este viernes 8, podrás escuchar los conciertos que tengan lugar en esa franja. El sábado 9 empezaremos una hora antes, de 22.00 a 02.00 horas. Los comentarios correrán a cargo de Virginia Díaz (180 grados), Ángel Carmona y José Manuel Sebastián (Hoy empieza todo) y Arturo Paniagua (Vavá). Además, este viernes 8 de julio, emitiremos las dos últimas horas de Hoy empieza todo desde el Salón de Actos BBK de Bilbao, de 09.00 a 11.00 horas. El plato fuerte será la participación de bandas locales que subirán al escenario: Smile, Daniel Merino y Le Noise, son las confirmadas hasta el momento.

La brigada inglesa llega el viernes: Suede, Kaiser Chiefs, Kasabian... La deriva personal de Amy Winehouse le ha sacado del cartel del viernes 8. Su lugar lo ocuparán Suede, el grupo liderado por Brett Anderson que publicó su primer disco homónimo en 1993 y que se separaron en 2002 tras publicar el quinto, A new morning. Reunidos en 2010, ahora llegan al BBK Live para refrescar un repertorio que contiene varios himnos como “Animal nitrate”, “Beautiful ones” o “Trash”. El cuarteto de Leicester, Kasabian son otro de los ganchos del festival. Con tres discos publicados, empiezan a sacudirse esa etiqueta de “herederos de” tan del gusto de la prensa inglesa. En su más reciente trabajo, West ryder pauper lunatic asylum, han ganado sutileza y muestran una vertiente más atmosférica. Ya estuvieron hace dos años en Kobetamendi. Kaiser Chiefs son de lo más sobresaliente que ha dado el Reino Unido en lo que va de siglo. Su último disco Off with their heads transcurre por un pop melódico arropado por riffs y esas armonías que los de Leeds han hecho marca de la casa. Desde la localidad texana de El Paso, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala le han dado un vuelco a los postulados del rock en cada uno de sus seis discos. The Mars Volta han recogido como pocos los sonidos elementales del acid rock, el free jazz y la psicodelia funk para facturar un rock progresivo que en directo se desboca. Más apuestas del viernes 8: Vetusta Morla, Tv on the Radio, Chk, Chk, Chk (!!!), Noisettes, Zarama.