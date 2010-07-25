Benidorm, hechizado por el efecto Placebo en el Low Cost Festival
- En la segunda jornada del festival de Benidorm también han destacado Lori Meyers, Iván Ferreiro o Adam Green, entre otros
- Unas 12.000 personas han acudido a los conciertos de Benidorm
Ver también: Festivales de Música en RTVE.es
Un excelente cartel ha copado la segunda jornada del Low Cost Festival, el festival de dos días que ha tenido la ciudad de Benidorm, con bandas como Lori Meyers, Iván Ferreiro, Polock o Adam Green. Sin embargo, si hay un concierto que destaca por encima de todos es Placebo, y eso que aún queda noche por delante. Según la organización, unas 12.000 personas estaban previstas para la jornada de hoy, pero a juzgar por lo llenísimo del escenario Budweiser, si fueran más no sería de extrañar.
La tarde en el Parque de l¿Aigüera ha comenzado con tranquilidad, después de una intensa primera jornada que seguramente dejaría fuera de juego a más de uno. El grueso del público ha ido llegando a partir de las 21h. Mientras han actuado sobre todo grupos locales, como los gallegos Dirty Socks, que con un look 100% londinense han tocado un repertorio entre el rock y el power pop muy bailable en el escenario XTI.
Iván Ferreiro y Lori Meyers, los españoles más esperados
Lori Meyers, programado en el escenario principal, eran, sin duda, uno de los primeros directos sonados del sábado. Los granadinos, que presentaban su nuevo trabajo, Cuando el destino nos alcance, se han dado un baño de multitudes y han ofrecido un buen directo, muy melódico, alternando baladas con potentes temas -canciones antiguas incluidas- que han sido acompañados por el público. Antonio López, el cantante, ha exhibido un chorro de voz.
Con casi 50 minutos de retraso ha comenzado el concierto de Iván Ferreiro en el escenario XTI. El solista de Vigo, que ha concedido una entrevista previamente a RTVE.es, ha empezado fuerte la puesta de largo de su cuarto trabajo, Picnic Extraterrestre. Su banda le ha acompañado, incluido su hermano Amaro. Está claro que Ferreiro, amado y odiado, ha congregado a seguidores del primer grupo. El comienzo del concierto ha sido de himnos, sobre todo cuando ha interpretado Fahrenheit 451, cuyo estribillo se oía más por los coros del público. Una lástima que este potente directo coincidiera con el concierto de Placebo.
Placebo conquista el ruedo del Low Cost
Era el grupo que abría el cartel del festival de Benidorm y hemos comprobado el por qué. La banda británica Placebo ha empezado puntual su concierto, hacia la medianoche, ante una abarrotada plaza de toros. Brian Molko y el resto de componentes han roto con su habitual estética en la que predominaba el negro y ha aparecido vestido totalmente de blanco. El bajista Stefan Olsdal y el batería, Steve Forrest, han optado por no llevar camiseta -el portentoso de las baquetas, Forrest, ha mostrado los numerosos tatuajes que le cubren hasta el cuello-. Molko estaba en su salsa, incluso se ha presentado en español: "Hola chicos, hola chicas, amigos, amigas, pendejos, pendejas. Mi nombre es Brian y el nombre de mi grupo de rock es ¡Placebo! De p... madre".
Tal y como nos ha adelantado en una entrevista Olsdal, la gira de este verano es menos oscura que la que han realizado en invierno. Han incluido muy pocos temas de su último álbum, Battle for the sun, y muchos de los hits que les han hecho enormes como banda.
El concierto, en el que se encontraban sus habituales cuatro músicos de apoyo, ha comenzado con Nancy Boy, single de su primer disco, seguido de Ashtray Heart, Battle for the sun. Con Every you se ha desatado la euforia. También hemos escuchado versiones de sus propios temas, como de Special Needs o Meds. Molko ha actuado de forma muy teatral durante el concierto, conectando en todo momento con el público, agradeciendo la increíble entrega de los seguidores.
Ha habido un bis, que ha llevado al delirio a los asistentes, y eso que el tema que lo ha precedido ha sido Bitter End. En el último tema, Taste in Men, Molko se ha tirado a los pedales para hacer distorsiones mientras Stefan arrastraba su guitarra por el suelo. Final de locura, que han cerrado con varias reverencias al caldeado público. Después de Placebo la sensación que dominaba ha sido de plenitud. Por una hora y media como esa, esperemos que haya una tercera edición de Low Cost.