Benidorm, hechizado por el efecto Placebo en el Low Cost Festival

Un excelente cartel ha copado la segunda jornada del Low Cost Festival, el festival de dos días que ha tenido la ciudad de Benidorm, con bandas como Lori Meyers, Iván Ferreiro, Polock o Adam Green. Sin embargo, si hay un concierto que destaca por encima de todos es Placebo, y eso que aún queda noche por delante. Según la organización, unas 12.000 personas estaban previstas para la jornada de hoy, pero a juzgar por lo llenísimo del escenario Budweiser, si fueran más no sería de extrañar.

La tarde en el Parque de l¿Aigüera ha comenzado con tranquilidad, después de una intensa primera jornada que seguramente dejaría fuera de juego a más de uno. El grueso del público ha ido llegando a partir de las 21h. Mientras han actuado sobre todo grupos locales, como los gallegos Dirty Socks, que con un look 100% londinense han tocado un repertorio entre el rock y el power pop muy bailable en el escenario XTI.

Iván Ferreiro y Lori Meyers, los españoles más esperados Lori Meyers, programado en el escenario principal, eran, sin duda, uno de los primeros directos sonados del sábado. Los granadinos, que presentaban su nuevo trabajo, Cuando el destino nos alcance, se han dado un baño de multitudes y han ofrecido un buen directo, muy melódico, alternando baladas con potentes temas -canciones antiguas incluidas- que han sido acompañados por el público. Antonio López, el cantante, ha exhibido un chorro de voz. Con casi 50 minutos de retraso ha comenzado el concierto de Iván Ferreiro en el escenario XTI. El solista de Vigo, que ha concedido una entrevista previamente a RTVE.es, ha empezado fuerte la puesta de largo de su cuarto trabajo, Picnic Extraterrestre. Su banda le ha acompañado, incluido su hermano Amaro. Está claro que Ferreiro, amado y odiado, ha congregado a seguidores del primer grupo. El comienzo del concierto ha sido de himnos, sobre todo cuando ha interpretado Fahrenheit 451, cuyo estribillo se oía más por los coros del público. Una lástima que este potente directo coincidiera con el concierto de Placebo.