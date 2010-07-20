Placebo y Editors, cabezas de cartel de 'Low Cost Festival', el festival urbano de Benidorm

Datos básicos del Low Cost Dónde: Parque de l'Aigüera, Benidorm Cuándo: 22 (inauguración) 23 y 24 de julio Cuánto cuesta: el jueves 22 la entrada es gratuita | 45 euros el abono de dos días (agotado) | 30 euros viernes 23 | 25 euros dos escenarios Página Web: www.lowcostfestival.es

Hace un año nacía en Alicante un nuevo festival. Lo llamaron Low Cost (dos días de festival por 45€). Tras una primera edición fulgurante, con más de 10.000 asistentes, cambia de residencia y se muda a Benidorm, para acercar al público alicantino los grandes nombres del panorama musical nacional e internacional dentro de la escena indie rock pop.

Cartel de lujo en tres escenarios Su programación de lujo, las más de 40 actuaciones en dos días de agenda musical (23 y 24 de julio) y su localización privilegiada (Parque de l'Aigüera), hacen del Low Cost, una de las ofertas musicales más atractivas de este verano. Los británicos Editors y Placebo, encabezan el cartel del Low Cost. Son, sin duda, dos de las bandas más representativas del rock alternativo del momento. Estarán acompañadas por otras bandas internacionales como Vive La Fête, These New Puritans o Adam Green. El producto español, también estará presente: Love of Lesbian, Los Planetas o Arizona Baby desfilarán por los escanarios del festival. El parque de l'Aigüera , corazón verde de la ciudad, completa el conjunto de atractivos de este festival urbano. En su interior, tres escenarios al aire libre: el anfitearo Oscar Esplá, el auditorio Julio Iglesias y la plaza de toros.

Placebo y Editors, cabezas de cartel Placeboes la banda británica de rock alternativo liderada por Brian Molko y uno de los cabezas de cartel del Low Cost Festival 2010. Acuden a Benidorm con su sexto y último trabajo, "Battle for the sun" (2009) y con la incorporación a la batería del joven Steve Forrest, después de que Steve Hewitt abandonase la formación en 2007. Placebo, que desde 1996 se consolidó en la escena internacional de rock alternativo, actúa el sábado 24. Editors visita de nuevo nuestro país esta vez con "In This Light And On This Evening". El grupo británico liderado por Tom Smith presentará un sonido mucho más electrónico con su tercer trabajo. Editors actúa el viernes 23 en el escenario Budweiser.

Estrenos de alto nivel en el Low Cost Los belgas Vive La Fête acuden a Benidorm con "Disque d¿Or", un trabajo sofisticado, colorista, divertido y muy bailable. Veremos a la ex top model Else Pynoo en una puesta en escena dotada del glamour que caracteriza los conciertos de la formación. Por su parte, los daneses The Raveonettes también presentan nuevo trabajo, "In and Out of Control", un pop con baterías contundentes y guitarras ruidosas entre melodías bailables y pegadizas. En Low Cost tendremos la oportunidad de conocer "Hidden", el disco que ha publicado este año el cuarteto británico These New Puritans; la psicodelia, rock y pop con aires tropicales y show intimista de Memory Tapes, la banda estadounidense liderada por Dayve Hawk y considerada una de las apuestas musicales más llamativas del 2010 por su trabajo titulado "Seek Magic".

Cartel español en Benidorm Algunos de los grupos más destacados de la escena alternativa española también estarán presentes en Benidorm, estrenos como el de Los Planetas, que presentarán "Ópera egipcia" (ES, 2010); una fusión de flamenco, rock y pop del que ya hicieran uso en su anterior trabajo. El ex vocalista de Los Piratas, Iván Ferreiro, acude con su nuevo álbum en solitario titulado "Picnic Exrtraterrestre", un trabajo muy personal con matices de surrealismo y concepto pop. Melodías inolvidables y escenificación de atmósferas reconocibles del universo particular de su anterior banda. Asimismo, podrán verse los principales grupos que están en el circuito de festivales veraniegos: Love of Lesbian, Lori Meyers, Layabouts, Hola a Todo el Mundo, y algunas bandas de la escena local alicantina, como Dirty Surf, The Empty Bottles o los ganadores del certamen "Emerge" que convocó Low Cost Festival para formar parte del cartel de su edición 2010, Varry Brava.