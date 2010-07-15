Vive todo el FIB Heineken 2010 en Radio 3

Todo el FIB en Radio 3 Jueves: 00 a 02 horas Viernes: 22 a 02 horas Sábado: 12, 16 y 22 horas Domingo: 12 y 22 horas

La decimosexta edición del Festival Internacional de Benicàssim inicia desde este jueves en su ya clásico recinto de conciertos, por el que pasarán hasta el domingo un centenar de grupos y entre 30.000 y 32.000 espectadores diarios.

En caso de no ser uno de esos miles de asistentes, Radio 3 se propone como solución para acercarse al festival a través de las ondas. La emisora vuelve al FIB Heineken en una cita que ya se ha convertido en un clásico.

Programas especiales de resumen y 4 noches de música en directo es lo que propone Radio 3 en una cobertura que pondrá nuevamente frente al micrófono a algunas de sus voces autorizadas más importantes.

Tomás Fernando Flores ('Siglo 21'), Julio Ruiz ('Disco Grande') y Virginia Díaz ('180 Grados') serán los encargados de comentar los conciertos que la emisora emita en directo cada noche desde el recinto del festival.

Por su parte, Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián ('Hoy Empieza Todo'), vuelven a ser los responsables del resúmen que Radio 3 emitirá el sábado y el domingo a partir de las 12 horas.

La primera cita, la del jueves, arranca a partir de la medianoche y acercará a los oyentes los conciertos de una jornada inaugural con grandes nombres: Ray Davies, Charlotte Gainsbourg, Kasabian y Broken Bells como principales atractivos del Escenario Verde.

Para el viernes, Radio 3 guarda 4 horas en directo desde el FIB (22,00 a 02,00 horas), un día en el que la atención está puesta en los neoyorquinos Vampire Weekend, en Hot Chip, el Strokes Julian Casablancas, el ex Joy Division y ex New Order Peter Hook, Goldfrapp, Timo Maas, Sr. Chinarro o uno de los nombres más insólitos en la trayectoria del festival, Ilegales, que en el FIB concluyen su gira de despedida.

El sábado por la tarde, a las 16 horas, 'El Séptimo Vicio' presenta una edición especial desde Benicàssim que se hará eco de todo lo ocurrido en el Festival de Cortos que cada año tiene lugar en el FIB.

Por la noche, desde las 22 horas, los oyentes podrán escuchar entre otros, el directo de Prodigy, el grupo que sentó las rentables bases de la fusión entre la música de baile y el rock. También destacan los conciertos de Ian Brown, el regreso de The Specials y PiL o la despedida de los españoles The Sunday Drivers, que ofrecen en el FIB el último concierto de su trayectoria como grupo.

Todas las miradas irán dirigidas el domingo a la primera actuación en España de Gorillaz, la banda inicialmente virtual formada por el ex líder de Blur Damon Albarn que este año, con "Plastic Beach", se ha erigido como el "supergrupo" más alabado por la crítica y más apetecible para disfrutar en directo. Radio 3 lo contará en directo entre las 22,00 y las 01,00 horas.

Esta última jornada del FIB también destacará por ser la primera de su historia en tener a un rapero consagrado, el británico Dizzee Rascal, junto a su compatriota Lily Allen, los electrónicos Letfield y los ya habituales Echo and The Bunnymen.