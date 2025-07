Irene Ferreiro: “El 80% de castings que me llegan es para hacer de fiestera o de bollera”

Laura Pedro es supervisora de efectos visuales y fue la primera mujer en ganar un Premio Goya por este trabajo. A día de hoy, ya cuenta con tres galardones de la Academia. Irene Ferreiro es actriz y cantante y, desde los 16 años, uno de los rostros zeta más conocidos en España. Ambas tienen profesiones “de cine”, pero en este capítulo de “Está el horno para bollos” , Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral también les preguntarán por las partes "menos brillantes" de su trabajo.

Destacar entre tanto foco Cada vez que Irene da vida a un nuevo personaje reconecta con su sueño: “Siento que he venido al mundo a hacer esto, es mi vocación”. No obstante, la profesión de actriz es mucho más que esos instantes: “Son procesos de espera muy largos y es enfrentarte al rechazo una y otra vez”. Ferreiro habla sin vergüenzas sobre los castings no remunerados, sobre los periodos en los que no llega ninguna llamada y sobre lo difícil que es sobrevivir a las etiquetas. La actriz saltó a la fama por interpretar a una adolescente bisexual y, aunque ella también forma parte del colectivo, es más que eso: “Me han encasillado, el 80% de castings que me llegan es para hacer de fiestera o de bollera”. Por su parte, Laura creció entre películas y con fantasías de estudiar fotografía. Cuando descubrió que el cine era algo que podía aprenderse lo primero que hizo fue preguntarle a su familia “si eso se podía pagar” y, “gracias a un enorme esfuerzo” pudo comenzar su carrera. La especialista no tardó en formar parte de proyectos de gran envergadura y, en una industria tan masculina como la de los efectos visuales, esto fue algo que no sentó bien a todo el mundo: “Llegué muy rápido a sitios donde no se me estaba esperando; era extraño ver a una chica tan joven y lesbiana y había un cierto rechazo”.

La representación sáfica en la gran pantalla A Laura e Irene les separan un poco más de diez años de diferencia, lo que les lleva a tener distintos referentes cinematográficos. Ferreiro ha crecido con Orange is the New Black o Killing Eve, mientras que la generación de Laura tuvo “que inventar y enamorarnos de una señora que probablemente no fuera lesbiana”, como indica la cineasta. Ambas coinciden en que ahora hay más historias, pero también siguen presentes ciertos prejuicios: “Se nos representa como una cosa más complicada, una montaña rusa emocional”, afirma la actriz. Irene está cansada de estereotipos en los personajes sáficos, como el de “la bisexual mala.” Por otro lado, no se trata únicamente de conquistar espacios de forma anecdótica, “sino que tiene que haber más volumen. No es qué nos queda; sino que de todo lo que hay haya mucho más”, indica Laura Pedro.

Me too en España Las mujeres han conquistado muchos espacios en la industria del cine en los últimos años y, con ello, sus testimonios. El fenómeno Mee to también ha arrasado en nuestro país, aunque a ojos de Laura “a día de hoy parece que ya haya pasado y no haya ocurrido nada”. Los abusos en la industria del cine son más de los que se han hecho públicos: “Se sabe que hay tantísimo y no sé a qué se está esperando”, comenta con frustración. Queda mucho por hacer, pero poco a poco se están abriendo nuevas sendas feministas y concienciadas. Muestra de ello es la figura del coordinador de intimidad, una persona encargada de ayudar a los actores de forma respetuosa con las escenas sexuales. “La primera vez que viví un rodaje con esta figura pensé: ostras, qué importante”, comenta Laura. Aunque, de nuevo, puede no resultar suficiente. Para Irene lamentablemente no solo hace falta un coordinador de intimidad en el set, sino en todos los espacios imaginables: “Ve tú a la fiesta de fin de rodaje o a la de después de los premios, ahí es donde pasan las cosas y no puedes poner un coordinador de intimidad”.