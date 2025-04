Koko DC y RobertPG llegan al éxtasis gracias a Koundé: los mejores momentos del 'Comenta que sales: Final Copa del Rey 2025'

Agonía, emoción y tensión a partes iguales en el 'Clásico' más bonito de los últimos tiempos. El Barcelona golpeaba, el Real Madrid respondía y viceversa. Los blaugranas buscaban la 32ª Copa del Rey mientras que los blancos soñaban con la 21ª en una final completamente delirante. Darío Eme Hache y Paula Blas, junto a otros invitados de lujo como RobertPG, Nácher, Noe9977, Koko DC y Sr. Cheeto, nos han regalado una final repleta de momentos con mucha comida, risas que iban por barrios y algún que otro momento de éxtasis entre los creadores de contenido más importantes del panorama nacional.

Dicen que una foto vale más que mil palabras y es exactamente lo que representa la locura que se vivió en el plató de Comenta, que sales. La conexión especial con David Collazos, periodista de RTVE, desde Sevilla, la porra previa (acertada por Noe9977, a pesar de ser madridista) y la comida a cargo de Sr. Cheeto, dieron paso a un partido repleto de goles, giros de guion a lo Chistopher Nolan y una prórroga agónica que le dio la victoria a un Barcelona que quiere el triplete este año.

Sr. Cheeto fusiona la gastronomía copera En un buen partido de fútbol no puede faltar la comida. Uno de nuestros creadores de contenido favoritos, Sr. Cheeto, nos ha traído las comidas más características de Barcelona y Madrid en honor al 'Clásico' copero durante la previa del partido. "He traído los calçots, el tomate triturado y el bocata de calamares de la capital", señalaba. "Incluso podemos fusionar las dos cosas y hacer un bocata de calçots y llamarlo el 'Clásico". La creación de Cheeto dejaba boquiabiertos al resto de invitados, pero Daríoemehache cortaba esa felicidad gastronómica señalando que él "se quedaba con los calamares". La afirmación de nuestro presentador propinó que RobertPG reconociera que no le gustaban los calçots a pesar de ser catalán. ¡Menudo hambre hemos pasado viendo el bodegón de comida del chef de la final!. “🧑‍🍳Sr. Cheeto (@srcheeto) se erige como el chef del 'Clásico' y nos trae las comidas más típicas de Barcelona y Madrid



Darío eme Hache se lesiona junto a Mendy Dicen que la cara el espejo del alma y así sucedió con Nácher y Darío Eme Hache. Nuestros presentadores no podían ocultar la tristeza en sus caras con la lesión de Mendy a los 10 minutos de partido. Los problemas le crecían a los blancos y Darío intentaba tirar de humor para minimizar daños: "yo haría otro cambio como los que se hacen por un golpe en la cabeza para arreglar todo esto". Koko DC veía que su gran amigo lo estaba pasando mal y decidió mejorar su noche con una botellita de agua para pasar el mal "trago". “🩼 La cara de nuestros presentadores lo dice todo...



Koko trepa y Rober PG reza A la media hora iba a llegar la primera alegría de los blaugranas. Lamine Yamal levanta la cabeza por banda derecha, ve a Pedri completamente solo en la media luna y el canario la ponía en la escuadra. En ese momento, Koko DC se transformaba en un koala y trepaba sobre RobertPG celebrando el primero del partido. El streamer más famoso de FIFA, RoberPG, optaba por colocarse de rodillas y agradecer a Dios el tanto de su equipo. "Me has hecho daño, eh", le soltaba por 'lo bajini' a Koko. La bancada madridista no podía creérselo y Darío prefería guardar silencio a la vez que Noe9977 y Sr. Cheeto se miraban con la frase 'tierra, trágame' en la frente. ¡Se avecinaba noche caliente! “🐨 Un koala llamado Koko DC



Koko se ríe por él y por todos sus compañeros Cuando la primera parte agonizaba, el colegiado señalaba fuera de juego en un más que claro penalti a Vinicius. El sofá madridista pasaba de la alegría al llanto mientras que Koko cambiaba la 'pokerface' por unas risas infinitas como si estuviera en el mismísimo show de Juan Dávila. Así terminaba el primer round: con RobertPG y Koko disfrutando cada minuto mientras que Noe9977 y Cheeto valoraban la primera mitad como un Madrid muy 'cholista' haciendo muchas faltas y sin excesivas ocasiones. “😂Ríete un poco más si eso, Koko



Darío come un calçot y se convierte en catalán Descanso y picoteo son una excelente combinación. Darío eme Hache quería ahogar las penas con comida y le pidió a su inseparable Cheeto que le ayudase a comer un calçot. Sin embargo, la presentadora catalana Paula Blas fue la anfitriona y le explicó como hacerlo. Darío se puso las botas e incluso comenzó a hablar catalán mientras Koko alucinaba con su nivel lingüístico. "Oye hablas mejor catalán que yo, ¿dónde lo has aprendido?". El experimento no duraría mucho y todos los invitados optarían por comerse un buen bocata de calamares a la madrileña mientras disfrutaban (algunos más que otros) de las mejores imágenes del primer tiempo. “🫛DaríoEmehache (@darioemehache) aprende a comer un calçot



La bancada madridista despierta del letargo "Se olía el gol", señalaba RoberPG momentos después de que Mbappé igualase la contienda en una falta directa. Darío, Noe9977 y Cheeto despertaban del letargo gracias al tanto de la tortuga y las tornas se giraban con el miedo de Koko y RobertPG en sus rostros. "Este es el miedo llamado Madrid", decía Koko. Incluso pudo llegar el segundo en una jugada individual de Vinicius que maldecía Cheeto por el error del brasileño. ¡Esto no había terminado! “⚽️Empata el Real Madrid y Darío lo celebra como si le fuese la vida en ello



Un Boeing 747 llamado Tchouaméni El Barcelona lo sabía y así terminó ocurriendo: el Real Madrid no juega las finales, las gana. El francés Tchouaméni le daba la vuelta al marcador y desataba la locura en plató con un Darío completamente loco que abrazaba a Noe9977 y Cheeto. "Juan, las caras", señalando a RoberPG, que había vaticinado que el Barcelona ganaría fácil a inicios del segundo tiempo. Quedaban quince minutos para el final y el Real Madrid volvía a remontar en la enésima final a la par que el lado madridista se animaba a lo grande después de haberse visto por detrás en el marcador. “⚽️Tchouaméni marca el segundo y Darío desata la locura en plató



Koko y Paula Blas transforman el edredoning en sofing Y cuando parecía que el Real Madrid iba a levantar la 21ª Copa del Rey, Ferrán mataba las ilusiones blancas aprovechando un error de Courtois. Fue en ese momento cuando Koko DC se olvidó de que el sofá podía romperse y decidió tirarse de morros con Paula Blas abrazada a él. El sofing apareció en escena en el Comenta, que sales mientras RoberPG se levantaba con toda la tranquilidad del mundo sin mucha efusividad. El partido condenado a la prórroga y a la agonía más absoluta. “🛋️ El edredoning transformado en sofing



La agonía del no penalti en el último suspiro El Clásico no podía terminar (al menos los 90 minutos) de otra forma. El árbitro señalaba los once metros por una falta sobre Raphinha de Asencio. Koko recuperaba su faceta más alocada y celebraba la pena máxima en el suelo mientras que Darío no se podía creer lo que había hecho el canterano blanco. Sin embargo, el éxtasis blaugrana iba a durar muy poco cuando el colegiado anulaba el penalti e indicaba 'piscinazo' del extremo brasileño. "Y yo celebrándolo como un loco", decía Koko DC riéndose de sí mismo. "De todas formas, estúpido lo que ha hecho Asencio porque se ha jugado el partido", apuntaba Darío. La final se iba al tiempo extra de la forma más agónica posible. “⚽️El partido no podía acabar de otra forma que no fuese de forma agónica



