Las infidelidades son tan antiguas como la vida misma, sin embargo contenidos como "La Isla de las Tentaciones" o trends de TikTok han puesto sobre la mesa diversos debates en torno a la fidelidad y la infidelidad en la pareja. ¿Qué es una infidelidad? ¿Dónde están los límites para determinar qué son cuernos?

Para ello, en Play Zeta contamos siempre con los mejores invitados. Por un lado, la modelo y presentadora, Alba Carrillo de acuerdo con ella "experta en infidelidades". Por otro lado, la psicóloga y sexóloga Sarah Belén dará su punto de vista profesional y como ella misma le dice a Alba: "creo que nos vamos a complementar, la de campo y la de teoría". Finalmente, en representación de los novios fieles de España nos visita el influencer Óscar Giménez.

De acuerdo con el CIS un 64,5% de los españoles consideran que una conversación por mensaje subida de tono son cuernos y un 17% consideran infidelidad quedar con tu ex aunque no pase nada. En la encuesta también se señala que a un 47% considera infidelidad enamorarse de otra persona sin llegar a hacer nada.

Los cuernos en el entorno digital

¿Es mirar el móvil de tu pareja algo justificado cuando puede existir una infidelidad?. Con las redes nuevos dilemas sobre la lealtad se han planteado entre las parejas. "Yo creo que el móvil es un límite" opinan Iban y Masi. Por otro lado Alba prefiere no mirarlo, "yo sé que si rasco, gano", dice la presentadora.

Las redes han facilitado tener un debate acerca de qué cosas son cuernos y cuáles no, de acuerdo con Sarah Belén: "Yo creo que también hay que entender que no importa lo sana que sea una relación, tu no puedes impedir que te pongan los cuernos". La psicóloga explica que si vivimos siempre con la tensión de ser engañados nunca viviremos tranquilos porque esa posibilidad siempre va a existir. Por ello, trabajar en esa inseguridad puede facilitar a interpretar gestos como un like de forma más asertiva.