Si la primera temporada de Ser o no ser ya nos dejó sin palabras, no podemos más que alimentar el hype de cara a la segunda. ¡Así es! Los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Ander Puig estarán de vuelta en RTVE Play en menos de lo que imaginamos. Así que para amenizar la espera, no encontramos mejor forma que mostrar el cartel oficial y las novedades que trae consigo.

Póster oficial de la segunda temporada de 'Ser o no ser' PLAYZ

En los nuevos episodios, Joel (Ander Puig) continúa empeñado en lograr su sueño de ser actor mientras sigue luchando por construir su nueva identidad como chico trans. Sin embargo, la llegada a la clase de Bruna (Alicia Falcó), una nueva compañera que se incorpora a mitad de curso, lo hará dudar del amor que no ha dejado de sentir por Ona desde que lo dejaron hace tres meses. ¿Cómo gestionará el nuevo curso? ¿Qué ocurrirá con Laia, Ona, Víctor y el resto de sus compañeros?

Galardonada con el Premio ODA 2022 a la mejor ficción del año, mención Especial en los Prix Italia 2022 y nominada a Mejor Serie de habla hispana en los GLAAD, Ser o no ser vuelve a contar con seis capítulos de 25 minutos de duración. Unas entregas que buscarán arrojar luz sobre las vivencias de un colectivo desconocido o mal entendido por muchos, pero también convertirse en una serie translúcida y que naturalice con frescura y humor la cada vez mayor gama de identidades y expresiones de género de la juventud actual. Como en la primera temporada, el equipo creativo contó con la asesoría profesional del educador y miembro del colectivo trans Damián Díaz.