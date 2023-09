¿Qué ocurre cuando tomas una decisión? Pues que, inevitablemente, dejas otras opciones por el camino que podrían haber sido igual o más validas que la escogida. Pero como sujetos del experimento Croatoan, los influencers que luchan por paliar las emergencias climáticas en Área 34 no pueden arrepentirse de sus actos. O, al menos, eso es lo que pretende la directora del experimento: la Doctora Waves.

Como comprobaron tras el primer reto, donde Lucía de la Puerta sufrió un pequeño accidente, su esfuerzo se ve traducido en la obtención de puntos individuales. El objetivo no es otro que crear un ranking que posteriormente, ellos mismos pueden modificar al traspasar parte de sus puntos a otros compañeros. ¿El resultado? No saber quién cae en fase de eliminación hasta que terminan todos y cada uno de los traspasos.

Sin embargo, no todo termina de la forma pacífica que ellos esperan. Cada vez es más complicado mantenerse en zona de salvación, así que aunque algunos enmascaren sus acciones tras un “pienso en el equipo”, muchos de los sujetos tienen claro que todos y cada uno de ellos, muy en el fondo, piensan solo en su propio papel dentro del proyecto Croatoan.

La "traición" de Diegonister a sus compañeros

“¿Qué prefiero? ¿Que hoy, que he estado bastante activo, mejor no me la juego? ¿O dar puntos a alguien y provocar la eliminación de alguien?” Reflexionaba Diego aún sin saber lo que se le venía encima. Porque erigirse el primero de la tabla de clasificación te aleja, a priori, de tener que luchar en el zafarrancho final, pero no de tomar decisiones que no tienen por qué contentar al resto de sus compañeros.

“¿Estás dispuesto a enviar a un sujeto más al zafarrancho a cambio de 3 minutos extra para la gran emergencia final?”, planteaba la Doctora Waves. “Nos dijeron que cuanto más tiempo, mejor en la gran emergencia final”, valoraba Diego en voz alta ante el dilema que se le planteaba por delante. Los nervios de sus compañeros eran palpables, así que no tuvo más opción que adelantar lo que había ocurrido: “Ha pasado una cosa y he actuado en función del comportamiento de un compañero o compañera”.

Tras el reparto de puntos, Carla Flila y Ona Gonfaus fueron las elegidas para ir al zafarrancho. Sin embargo, tras la elección de Diego, Lucía de la Puerta también formó parte de la zona de eliminación. “Yo no tengo nada contra Lucía, de hecho, pensaba que su nombre iba a ser el de Ona. Pero ya va última”, alegaba decidido el protagonista del cambio. “Como ayer me dio rabia el comentario que hizo de: “voy a votar a mis amigos, no voy a mirar por el grupo” pues he dicho… voy a hacer que piensen que no solo votando a sus amigos se pueden salvar, porque no es la realidad”, explicaba ante la atónita mirada de sus compañeros.

“Me han dicho que si hacía esto, nos daban 3 minutos más en la prueba final. No quiero que el grupo esté en peligro porque a ti, Ona, te apetezca votar a Celia cuando a lo mejor el que debería ganar es Álex”, continuaba defendiéndose. “Entiendo que se hayan enfadado, pero es que voy a mirar por el equipo… mañana y pasado. Y si me tengo que llevar mal con alguien, me llevaré”.

Lucía de la Puerta, que fue una de las damnificadas, consideró como una traición los actos de Diego, y así se lo hizo saber: “Me parece de locos lo que has hecho, pero me parece de pena que digas que lo has hecho porque creías que quien caía iba a ser Ona”. ¿Quién logrará salvarse de la eliminación? No te pierdas el tercer capítulo de Área 34.