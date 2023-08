Ghost Trick: La nueva edad de oro de las novelas visuales

Allá por mediados de los 2000 y hasta principios de la década de 2010, la industria de los videojuegos vivió una época dorada en lo que se refiere al género de las novelas visuales o “visual novels”, género que se centra sobre todo en la narrativa mediante texto, como si estuviéramos leyendo un libro, con momentos de acción puntuales. Este momento histórico surgió gracias a dos factores muy importantes: la popularidad de la consola Nintendo DS, una de las más vendidas de la historia, y que la propia Nintendo pusiera mucho de su parte para traer por primera vez a Occidente juegos de este género que no se había llegado a popularizar en este lado del planeta, pero que siempre ha sido muy bien aceptado en el país del sol naciente, con subtítulos e incluso doblaje en algunos casos, a los idiomas más hablados de Europa.

Títulos como Phoenix Wright: Ace Attorney, El Profesor Layton, Hotel Dusk o Another Code, se convirtieron en la primera toma de contacto para muchos jugadores con el género de las novelas visuales, que rápidamente ganó popularidad y se convirtió en un tipo de videojuego muy a tener en cuenta. Nos llegaron otras sagas como Danganronpa (aunque solo en inglés) a consolas como PSP gracias a la relevancia que estaba tomando el género en América y Europa. No obstante, este éxito se “desinfló” muy rápidamente dando lugar a que progresivamente recibiésemos menos y menos juegos de esta índole y cada vez en peores condiciones, solo en formato digital o con el inglés como único idioma disponible.

Una caída contradictoria

El éxito de este tipo de videojuegos fue bastante fugaz, aunque solo en apariencia. La base de fans y la popularidad de los personajes e historias de las novelas visuales no ha hecho más que crecer, pero, desgraciadamente, gran parte de la popularidad de estos juegos está muy relacionada con la facilidad que había en la época para piratear consolas. De tal forma, no se reflejaba en ventas el amor que había por este nuevo género y, poco a poco, fue perdiendo el apoyo de las compañías de videojuegos, que invertían cada vez menos en traer en nuestro idioma estos juegos.

Que en España se piratea mucho es una realidad y hasta ese momento de la historia se pensaba que no pasaba nada, que las compañías de videojuegos no iban a notar ese impacto en ventas. Sin embargo, por tratarse de un género que estaba surgiendo y que no podía estar tan asentado como pueden ser los juegos de lucha, conducción o plataformas, sí que se notó el impacto. Las alarmas saltaron en 2009 cuando Miles Edgeworth: Ace Attorney Investigations, fue el primer título en llegar únicamente en inglés de la popular saga de abogados Ace Attorney. A día de hoy, y con múltiples relanzamientos y nuevas entregas de la saga, no ha vuelto a estar disponible ningún juego de esta saga en español, con la excepción del crossover con Profesor Layton en 2014. Incluso cuando los 4 primeros juegos de la saga estaban en nuestro idioma con textos y voces para la consola Nintendo DS, ni su recopilación para Nintendo 3DS, ni su posterior versión HD para móviles y consolas, llegó en español.

A raíz de esta contradicción entre el amor que sienten los fans por este género y sus ventas, títulos como el ya mencionado Danganronpa, jamás tuvo una traducción oficial al español y secuelas como la de Ace Attorney Investigations jamás llegaron a salir de Japón. Esto provocó que los fans se uniesen para crear traducciones no oficiales y que pudieran jugarse esos juegos en otros idiomas distintos al inglés o japonés. Sin embargo, esas versiones traducidas por los fans, al no ser oficiales, también acababan fomentado la piratería, convirtiendo todo en una pescadilla que se muerde la cola. Cada vez había más fans y cada vez había menos ventas. Durante los últimos 10 años se ha intentado dar la vuelta a la situación, haciendo ver lo importante que es adquirir este tipo de juegos más de “nicho” de forma oficial, incluso cuando llegan solo en inglés, ya que, si el título triunfa en nuestro país, obviamente, secuelas y futuras entregas tienen más posibilidades de llegar en español. Mucho fan que se sentía traicionado y buscaba “boicotear” a los desarrolladores y las sagas de videojuegos, evitando la compra de estos juegos hasta que vuelvan a localizarse en nuestro idioma.