AquÃ­ me bajo: Â¿Se considera mala persona David AndÃºjar?

El periodista y creador de contenido, David Andújar, es el pasajero con plaza preferente del tercer programa de ‘Aquí me bajo’, el nuevo podcast de Playz que habla sobre las principales preocupaciones de la generación zeta y millenial. Todo eso que piensas en el tren, el metro o el bus de camino al trabajo, tu casa o probablemente la consulta psicológica. El trayecto de hoy tiene como última parada la maldad. ¿Te subes?

¿Hay una época de la vida en la que somos más malos? ¿Los niños son malvados por naturaleza? ¿Algunas de las malas de película deberían ser las buenas? ¿Cuál es la mayor maldad que le han hecho a nuestro invitado y cuál ha sido la peor que ha hecho él? Para dar respuesta a todas estas preguntas, y alguna más, hoy se sienta con nosotras el 50% de Menudo Cuadro.

Desde la experiencia que le precede en el mundo de los medios de comunicación y de los influencers, David enumera a todas esas malas personas que desgraciadamente se ha encontrado por el camino. Mención aparte para ciertos seres que han hecho de la maldad su forma de vida o su negocio.

Además, afirma haberse encontrado con más de un mal profesor. Profesores que llegan incluso a hacer bullying a sus alumnos por su acento o por lo poco alineada que tienen su dentadura. Paula y Sara no se esperaban tanta maldad y se quedan perplejas con cada una de sus anécdotas, aunque ellas también tienen lo suyo. No te puedes perder el capítulo más malvado de la temporada. ¡Súmate al tren de la maldad con 'Aquí me bajo!