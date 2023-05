¿Imaginas empezar a hacer música en el estudio de tu propia casa y conseguir crear un álbum junto a más de 40 artistas canarios? Aunque resulte complicado, es lo que ha logrado Saot, el DJ canario al que compañeros de profesión como Danny Romero, Bejo, Maikel Delacalle, Sara Socas o el propio Quevedo no han dudado en mostrar su apoyo. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través de la música? A lo largo y ancho de 49 temas, el protagonista lanza al fin el tracklist definitivo de uno de los álbumes que promete convertirse en nuestro mejor aliado este verano: After Hour The Mixtape.

"Este proyecto se inició hace 10 años, lo que pasa es que lo dejé un poquito apartado porque no sabía que iba a pasar a nivel personal. Pero creo que ha venido en un momento clave en la cultura canaria, así que era el momento perfecto para que un proyecto así se sumara a artistas que hoy están en expansión", confesaba Saot durante el evento de presentación en Gran Canaria. "Me hizo especial ilusión trabajar con artistas con los que no había coincido antes. Este fue el primer contacto para ver cómo fluiamos, así que el proyecto no deja de ser una base de entendimiento".

"Te puedo dar un dato que no he mencionado en ninguna entrevista", indicaba a Playz el protagonista de la noche. "Recuerdo de quedar con Danny Romero y explicarle el proyecto en su estudio. Esto fue a las cuatro de la tarde y creo que a las siete de esa misma tarde con el tema grabado. Literalmente, fue el artista más rápido en hace su tema de After Hour, ¡y eso dice muchísimo! Creo que ha abierto el camino a muchos de los artistas que ahora mismo están aquí y en un momento en el que no estaba clara la escena canaria".

Tracklist After Hour The Mixtape

01. Sara Socas (Produced by Malakkor) Single 2

02. AlenGC (Produced by Paul Sonoria)

03. Lass Suga (Produced by Pana Ymb)

04. Dailos MB (Produced by Pana Ymb)

05. Bejo (Produced by Astroboi) Single 1

06. Fleeting (Produced by Dvny Scope)

07. Jader (Produced by Pana Ymb)

08. O2 (Produced by Malakkor)

09. Alejo (Produced by MPadrums & Cuki music)

10. RAMC (Produced by RAMC)

11. Pablo Dacosta (Produced by Malakkor)

12. Sofi de la Torre (Produced by RAMC)

13. Danny Romero (Produced by Bluefire)

14. Highkili (Produced by DocPsych)

15. Kali Ninmah (Produced by Dáe)

16. Maikel Delacalle (Produced by Lupion) Single 6

17. Rosell (Produced by Kike Falcon)

18. Laura Low (Produced by Bluefire)

19. Albi Z (Produced by MPadrums & Cuki music)

20. Mikelo (Produced by J Ocean)

21. We$t Dubai (Produced by Malakkor) Single 3

22. Tazz Yeah (Produced by MPadrums & Cuki music)

23. Jaylmb (Produced by MPadrums)

24. Nadie Trece (Produced by Malakkor)

25. Don Patricio (Produced by Malakkor)

26. Dáe (Produced by Dáe)

27. Eva Ruiz (Produced by Malakkor)

28. Lucho RK (Produced by Bluefire)

29. Wos Las Palmas (Produced by J Ocean)

30. Kharma (Produced by Spinnheli)

31. Flor Sz (Produced by JaBeatz)

32. Uge (Produced by Dáe)

33. Ajah (Produced by Malakkor)

34. Juseph (Produced by DJ Conjurer) Single 4

35. El Ima (Produced by Bluefire)

36. La Pantera (Produced by Bdp Music)

37. OG Gara (Produced by Gold T)

38. Indigo Jams (Produced by Indigo Jams)

39. Ambizius (Produced by Bluefire)

40. Daniela Garsal (Produced by Bdp Music)

41. st. Pedro (Produced by Bluefire)

42. Endyel (Produced by Dáe)

43. Kilian Viera (Produced by Bluefire)

44. El Extranjero (Produced by NJS)

45. Emblema (Produced by J Ocean)

46. Abhir (Produced by Choclock)

47. Elena Alberdi (Produced by Pana Ymb)

48. Linton (Produced by Linton)

49. Quevedo (Produced by Bluefire) Single 5