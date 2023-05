Actualmente, el 78% de las jóvenes retrasa su maternidad por causas socioeconómicas y solo una de cada 2 mujeres se plantearía ser madre antes de los 30 y en Gen Playz XL no queríamos dejar escapar la oportunidad de hablar sobre este tema que tanto revuela ha ocasionado en redes sociales en las últimas semanas.

Debatimos sobre la baja natalidad en España, sus causas y consecuencias y las premisas sociales que rodean a esta cuestión. ¿Los jóvenes no tenemos hijos porque no queremos o porque no podemos? ¿Cómo afecta la baja natalidad a la economía de un país?

Para hablar de este tema, a Darío Eme Hache lo acompañan Mario Marzo, Marta Séiz, Pedro Herrero y Leonor Cervantes. A estos invitados se suma La Zowi, cantante y artista, quien viene al programa para hablar sobre su experiencia con la maternidad y su próximo disco, La reina del sur. ¡Dentro, Gen Playz XL!

¿No tenemos hijos porque no podemos o porque no queremos? En los últimos años, la tasa de natalidad en España se ha reducido considerablemente y ya somos uno de los países del mundo que menos hijos tiene. Una de las primeras cuestiones con las que se abre el debate es la importancia del saber qué es lo que lleva a las mujeres a querer ser madres hoy en día. "Antes de los 30, las mujeres dicen no querer tener hijos por factores económicos pero después de los 30 la razón cambia a un cambio cultural", dice Pedro Herrero en el programa. "Ha cambiado nuestra visión del orden viejo del mundo". La socióloga Marta Séiz añade lo siguiente: "Ha habido un cambio en los roles encorsetados, antes lo normal era casarse y formar una familia, y ahora ha habido un cambio social y cultural". La dificultad para emanciparse o la precariedad laboral parecen ser algunas de las razones, pero también influyen otros factores como la cultura individualista que entiende tener hijos como un obstáculo para la libertad individual. El actor Mario Marzo, que ha sido padre recientemente, comenta en el programa que su tiempo se lo dedica casi al completo a sus hijos y que "el poco tiempo de ocio" que tiene "es para trabajar". Algunas de las consecuencias de la baja natalidad son: la dificultad del recambio generacional, una menor fuerza laboral y, por lo tanto, la complicación de financiar el Estado de Bienestar. Entonces, ¿Formar una familia se ha convertido en algo contracultural? ¿No tenemos hijos porque no podemos o porque no queremos? Estas, y muchas más cuestiones, en el nuevo programa de Gen Playz XL.