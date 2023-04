Los Xavales alucinan con nuestro Gen Playz XL. ¡Y no es para menos! Junto a Inés Hernand, estos valencianos aterrizan en el programa para estrenar una sección que no va a dejarte indiferente. Y sino, ¿cómo es posible que hagan su particular "comentadita" a vídeos antiguos y no puedas dejar de escucharla?

Hipnótico cuanto menos, su discurso propició divertidos momentos que terminaron por generar una conversación que invitaba a la crítica. Pero desde el buen sentido, que conste en acta, porque el toque de humor fue el hilo conductor que dotó de un aura especial a una selección de clips... algo peculiares, por qué no decirlo. ¿Quién no ha escuchado alguna canción de Los Ganglios? Pues nuestros invitados, sin ir más lejos.

"Pierrot" - Los Ganglios El modus operandi de Los Xavales es ir en búsqueda de una situación en la que el tema que tienen frente a ellos encaje al 100%. Y en este caso, su debut vino de la mano de "Pierrot", uno de los temas de Los Ganglios. "Musicalmente no está mal, pero no sé de qué trata esto. ¡No sé de qué me está hablando!", confesaban algo fascinados. Si no sabes quiénes son Los Ganglios, ni el motivo del flipe de nuestros colaboradores, echa un ojo al vídeo en cuestión y juzga por ti mismo.

"El apicultor" - Xoxé Tétano "Creo que en verdad es medio cómico, ¿no? Algo de crítica social tiene que haber. Pero no es mi movida, lo siento". Así de claros fueron Los Xavales al enfrentarse a otro de los clips que el equipo les tenía preparados. Porque no hay mejor manera de imaginar qué podría significar un contenido cuando no tienes ni idea de dónde procede la canción original ni quién está detrás de su proceso creativo. Tras unos minutos de confusión, el dúo no dudó en aportar sus propias conclusiones ante la cantidad de imágenes que vieron durante el programa: Es necesario subtitular cualquier videoclip. Cada vez se vocaliza menos y cuesta entender al artista en cuestión. Punto a favor de Los Ganglios. Alguien que no te gusta musicalmente puede ser tremendo profesional y crear los videoclips de Rosalía. Si el vídeo no convence, intenta trasladar una crítica social que pueda ser interpretada por cada persona que se tope con tu contenido. Eso le salvará si la estética es algo confusa y no deja claro su objetivo.