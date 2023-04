Gen Playz XL - Salir de after: ¿Por qué no nos queremos ir a casa?

¡Hey que pasa! ¡After en mi casaaaa! Bueno no, mejor quedaos donde estáis que tenemos un tema muy interesante del que hablar en nuestro sofá: salir de after y de fiesta en 2023. Así que, tanto si crees que irse pronto a casa es de cobardes como si has cambiado el ron cola por el agua con gas, esto te interesa. Hablaremos sobre la relación de nuestros invitados con la fiesta, el porqué de los afters, su vinculación con las drogas y las resacas después del mañaneo, de cómo viven el ocio nocturno las nuevas generaciones y sobre cómo ha cambiado la noche en los últimos años. Para hablar de todo esto hoy nos acompañan unos invitados ideales: los artistas Ben Yart, Samantha Hudson y Dora Postigo, así como el psicofarmacólogo Jesús Martínez. Además, Dario Emehache nos trae la compilación definitiva de los reyes de la noche de nuestro país.