Â¿Por quÃ© seguimos a influencers?

Durante la última década, el término influencer ha servido para catalogar con la misma etiqueta a un sinfín de creadores de contenido, provocadores en línea o micro-celebridades del mundo virtual. En la práctica, llamamos influencers a las celebridades digitales que hacen de nuestra atención un medio de vida. Creadores que han conseguido hacer de sus dormitorios fluorescentes -o de sus armarios rebosantes- un jugoso escaparate para todo tipo de marcas. Pero, ¿cómo? Principalmente, acostumbrándonos a asumir su intimidad como un espectáculo más de nuestra cultura de masas. Un espectáculo en el que nos entretenemos mirando, deseando o repudiando la performance de sí mismos que otros han decidido convertir en su "contenido".

¿Pero qué habría de importarnos lo qué desayuna la aristocracia de TikTok? ¿Qué nos lleva a comentar las intrigas palaciegas entre streamers de moda como una telenovela morbosa? Al fin y al cabo, la gran mayoría de los influencers que seguimos, ya sea para odiarlos o para amarlos, no aportan nada trascendental en nuestras vidas. Tampoco pretenden hacerlo. Y sin embargo, aunque cada vez nos cuesta más concentrar nuestra atención sobre lo importante, podemos pasarnos horas enteras oyendo a streamers divagar en sus just chatings. Haciendo scroll entre outfits de Instagram con el pijama puesto, o escuchando a un youtuber vaciarse en una retahíla de "50 cosas sobre mí" que uno no sabría contestar sobre sí mismo.

Todo esto tiene una explicación razonable. Y es que, como explica el filósofo Fernando Broncano, si pasamos tanto tiempo delante de la pantalla atiborrándonos con este tipo "contenidos" no es para aprehender nada ni nutrirnos de algo. No lo hacemos “para encontrar la fuente de la sabiduría sino, simplemente, para sustituir a la conversación trivial que hemos perdido (con la atomización de nuestra sociedad) y de la que la pantalla nos ofrece un sucedáneo”. Un sucedáneo basado en el consumo masivo de intimidades ajenas. Públicas, calculadas, artificiales. Intimidades que poco tienen ya de íntimas, pero que aún las vivimos como tal.

A esa ilusión de cercanía que nos "arresta" cuando regalamos un ramo de suscripciones a un streamer, o cuando nos alistamos a la vanguardia del comentariado de un youtuber de moda, los estudiosos de la comunicación la llaman "interacción parasocial". Un concepto con aires intimidantes con el que se señala, básicamente, que aunque nuestra relación con las estrellas mediáticas no suele ser recíproca (así es, Rosalía aún no me ha agregado al BeReal), sí que provoca en nosotros una extraña sensación de complicidad.