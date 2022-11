Normalmente, cuando me conecto a alguna red social de esas en la que la gente discute -a.k.a. Twitter-, me siento arrollado por un torrente de contenido que me importa muy poco. Cosas como la nueva canción de Bad Bunny o Rosalía o que una tal Anitta ha perreado a Ayuso o que Risto Mejide y Laura Escanes lo han dejado. Todo esto impregnado por un discurso que moralmente coincide, curiosamente, con la agenda política del momento, haciendo que se generen nuevos debates en redes sociales y se escriban TFG sobre el tema, generando un torrente indecente de contenido sobre esta nada.

Siendo yo un divorciado de cuarenta años que se está quedando calvo y que lo único que le importa ahora mismo es seguir vivo, al menos, hasta el día siguiente, es lógico que a mí estas cosas no me resulten atractivas. Pero al mismo tiempo me resulta extraño que se hable de ellos en podcasts conducidos por gente joven o medios “jóvenes”, ya que pensaba que la gente de edad reducida (por buscar un sinónimo) no se sentía atraída por este material ultramediático. Al fin y al cabo, son ellos los que se supone que están generando escenas desconocidas que, más tarde que pronto, saltarán a los medios generalistas y los viejos, por fin, descubriremos.

¿Dónde está la disidencia? ¿Hay chavales que pasan de Bad Bunny o Taylor Swift? ¿Hay jóvenes prestando atención a escenas más alternativas o a series que no salgan en la portada de Netflix o que en vez de ver conciertos en estadios vayan a los que se organizan en casas okupas? ¿Hay miembros de la generación Z que no bailan al son de lo que los medios destacan en primera línea? Entiendo que estamos en la época del culto a lo popular y del respeto a las tendencias mayoritarias, pero, por Cristo hermoso, busquemos jóvenes a los que todo esto les importe un pito.

Irene Maese, 25 años, antropóloga musical y Music Curator

¿Qué piensas cuando en las redes sociales ves debates que te dan igual? Es más, ¿te aparecen?

IRENE: La verdad es que pienso poco al respecto porque no acostumbro a enterarme por esa vía. Tengo la suerte de que no me siento bombardeada por información que no me interesa y si me entero es gracias a mi madre, que me llama por teléfono para contarme la última mamarrachada del momento.

¿Qué tipo de noticias aparecen en tus redes sociales?

IRENE: La única red social que utilizo, más o menos diariamente, es Instagram, y tengo la cuenta privada, siguiendo a muy poca gente, así que normalmente las noticias que me salen están bastante localizadas y politizadas, que al final es lo que a mí me afecta de forma más directa. Básicamente sigo proyectos que me interesan, por lo que mi página de explorar son conejos, chicas haciendo cerámica y el grupo de post punk inglés de turno. Mi Instagram es un poco mi nicho.

¿Qué opinas sobre la idea de lo mainstream?

IRENE: Creo que el concepto ha ido variando bastante de su sentido original y yo personalmente ahora lo entiendo como aquello que destaca porque ha llegado a un público amplio. Creo que en muchas ocasiones se usa este término de forma despectiva, pero tampoco creo que sea algo negativo que un grupo o un estilo sea mainstream. El problema, como con todo, es cuando se decide que solo existe aquello, porque funciona, y el resto de opciones quedan fuera y a ti te atiborran con las mismas músicas, ropas y lo que sea. Lo bueno es que, a su vez, también existen disidencias y movimientos que quieren romper con esto y, al final, el conjunto es lo que hace que haya riqueza (culturalmente hablando).

¿Crees que hay cierto elitismo en la renuncia a todo lo que huela un poco a mainstream?

IRENE: Claro que lo hay, pero de la misma forma que hay elitismo en cualquier otra forma de consumo. Consumir al final es una forma de mantener las distancias y las diferencias entre los estratos sociales, se haga o no de forma voluntaria. Sobre todo ahora, con el auge de un mainstream que ha absorbido elementos que antes estaban vinculados a colectivos marginalizados y que ahora se venden al gran público. Esto no significa que todo el mundo que quiera distanciarse de lo mainstream lo haga desde el elitismo. Hay otra gente que simplemente no quiere entrar en lo mainstream por su posición política, cosa que me parece muy válida y a la vez muy complicada.

¿Qué tipo de escenas (musicales, artísticas, lo que sea) frecuentas?

IRENE: Cuando era adolescente le daba mucha importancia a la estética de un proyecto pero con el tiempo me ha ido interesando más que sea un proyecto con una ideología política marcada, que sirva de espejo de una realidad social que el resto de la gente pueda conocer. Para mí es importantísimo que existan espacios y proyectos que puedan permitirse sobrevivir evitando las modas, por eso dedico mi tiempo a ayudar a asociaciones y lugares tan guays como la Sala Vol de Barcelona, El Pumarejo de L’Hospitalet, Cal Suís en Finestrelles o el sello The Indian Runners, que existen gracias al esfuerzo y energía de gente que, no es que quiera evitar lo mainstream, sino que -como diría Nando Cruz- quiere dar espacios para que otras opciones también sean posibles.

¿Cuál es el fenómeno masivo más reciente del que has formado parte?

IRENE: Pues fenómeno masivo creo que tendría que irme al 2013 cuando tenía 16 años y salió el AM de Arctic Monkeys. Me acuerdo que estaba metida en todas las redes sociales y no paraba de buscar música nueva que se pudiese parecer a lo que ya me gustaba y hablaba con gente que no tenía ni idea de quién era, pero nos gustaban los mismos grupos y eso era suficiente. Ahora lo más masivo que he vivido ha sido el Primavera Sound, porque fui a trabajar. Ya no me siento cómoda en esos espacios tan grandes (sean geolocalizados o sean cibernéticos) porque no siento que me interpelen. Creo que buscan llamar a tanta gente a la vez que la pequeña esencia que podrían tener ha quedado diluida.