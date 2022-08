"Olvídate de cocinar" o cómo nuestros ritmos de vida están acabando con la tradición culinaria

Mi amigo Edu tiene 28 años y teletrabaja como ingeniero de datos. Se acaba de independizar y le pregunté cómo se iba a apañar con la comida. Me explicó que había encontrado unos polvos para hacer batidos que contienen todos los nutrientes necesarios para sustituir una comida completa. Una especie de comida de astronautas para trabajadores que no tienen tiempo para cocinar. “No lo usaré todos los días, pero una cena o una comida te puede salvar”.

Los ritmos de vida son cada vez más acelerados y el trabajo no solo nos quita la mayor parte de nuestro tiempo, sino también la energía para poder cuidarnos como es debido, por lo que cada vez surgen más empresas dedicadas a la gestión de nuestra alimentación que se encargan de enviarnos la compra a casa, nos ofrecen suscripciones semanales de tuppers de comida casera o inventan productos para sustituir una comida normal por unos polvos.

El sistema productivo actual tiene como una de sus lógicas principales la optimización: conseguir lo más rápido por el menor precio, algo que va diametralmente en contra de la lógica de la cocina donde el sabor se consigue gracias al tiempo. España es un país con una tradición culinaria reconocida a nivel mundial, y junto con Italia, es el país europeo que más horas dedica a la cocina con una media de 6,8 horas a la semana, por lo que las empresas alimentarias de productos precocinados no venden tanto una idea futurista de modernidad, como ocurre con los productos de limpieza, si no que se disfrazan de tradición. La comida casera que antes era cotidiana ahora se nos vende como productos precocinados que prometen un viaje a la infancia al reproducir “la cocina de la abuela”, ensalzando la tradición culinaria familiar al mismo tiempo que nos animan a que nos olvidemos de cocinar.

Ese olvido colectivo supone no solo la muerte de una generación de cocineros y cocineras y sus recetas, sino también de un estilo de vida que nos permitía dedicarle el tiempo y el cariño suficiente a la cocina para que tuviera una función social, identitaria e incluso espiritual. La transmisión oral de las recetas de generación en generación es lo que ha dado forma a nuestra cultura gastronómica, pero si esta cadena se rompe y convertimos el comer en un mero trámite mecánico para poder seguir produciendo, las recetas que nuestros nietos hereden ya no serán las de nuestras abuelas, sino los platos precocinados, la comida a domicilio, los congelados del supermercado y, con suerte, la de algún tiktoker estadounidense a la que hay que quitarle algunos ingredientes prohibidos en la Unión Europea.

Comer por los ojos

Aunque este aceleracionismo gastronómico parece estar cambiando definitivamente nuestra forma de alimentarnos, los programas culinarios de televisión son un producto audiovisual al alza que están contribuyendo a la popularización de la cocina despertando en millones de espectadores las ganas de preparar su propia comida: según un estudio, el 48% de los españoles se han sentido inspirados para cocinar y replicar recetas que ven en pantalla. Ya sea en formato de concurso de cocina como ‘MasterChef’ o a modo de serie documental de Netflix como ‘Cooked’, la cocina se ha reintroducido en nuestras casas como en su día lo hicieron los programas de Arguiñano, con el añadido de que ahora apelan también a una audiencia más joven y no es extraño escuchar “cocinero” en respuesta a lo que los más pequeños quieren ser de mayor.

Pero el éxito de esta nueva tendencia no es solo gracias a la tele, sino a las redes sociales como Instagram o Tik Tok en las que los videos de recetas caseras fáciles son uno de los contenidos que más acercan la cocina a quienes no saben freír un huevo desmitificando la idea de que cocinar es algo verdaderamente difícil y que requiere grandes cantidades de tiempo. Lúa tiene 25 años, es diseñadora gráfica y empezó a subir a Instagram su archivo de fotos de cocina. Su cuenta @luxurygelatto es un ejemplo de cómo pueden convivir la tradición de la cocina con el consumo de imágenes en redes sociales. “Sigo muchas cuentas de Instagram de cocina, pero la mayoría van enfocadas a compartir recetas y a mí me interesa más la parte estética del asunto. Puede ir desde cosas que yo cocino, a packagings del super que me parecen guays, escenas de películas en las que la comida tiene algún tipo de protagonismo... Me interesa reivindicar el valor plástico de la comida y ver sus aplicaciones en el arte, la moda, la foto…”

Puede que recuperar el interés popular sea el primer paso, pero no debemos confundir al espectador con el cocinero. Las cuentas de gastronomía y cocina no solo se consumen a modo de tutorial, sino también como un contenido agradable que nos da paz y nos hace sentir bien, una experiencia digital reconfortante que puedes sentir mientras te comes unos noodles instantáneos en tres minutos, el equivalente de echarte la siesta mientras ves la vuelta ciclista.