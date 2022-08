Festivales Playz continúa mostrándote lo mejor del verano a través de uno de los eventos más aclamados del año: ¡Covaleda Fest! Rodeados de naturaleza y en medio de un ambiente inmejorable, Khan, Adriana Jiménez y María García volvieron a mostrarnos todo lo que se mueve entre bambalinas. Los challenges fueron uno de los mayores retos de los artistas que iban pasando por set, pero también de todo aquel que quiso pasarse por nuestro directo.

El viernes el festival volvió a arrancar por todo lo alto, pero aún queda un día más de música en vivo y de cobertura in situ que te trasladará por completo a la explanada donde se celebra el evento. Además, puedes formar parte del directo comentando todo lo que quieras que les traslademos a los artistas que irán pasando tanto por el set como por el punto móvil del backstage. ¡Es tu momento! Apunta bien la hora, porque hasta el sábado 6 estaremos de 20:00h a 23:00h contándotelo todo desde RTVE PLAY, Youtube y Twitch de forma initerrumpida.

Además, publicaremos un vlog diario con lo mejor de la jornada que podrás ver tanto en Instagram como en TikTok. Así que si no has podido sumarte a la fiesta que tienen montada en Covaleda, no te preocupes porque no vamos a dejar que te pierdas ni un detalle de todo lo que ocurra por allí.