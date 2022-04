¿Te imaginas pasar un finde con tu grupo musical favorito en la playa? Pues bien ya no hay que imaginárselo más porque es una realidad gracias a The Vamps (@thevamps). Tras haber vendido todas las entradas de su último tour en Reino Unido, la banda sale del país por primera vez en tres años para vivir esta increíble experiencia con sus fans. En este evento único, que dura tres días y tres noches, The Vamps protagonizará una masterclass de cocktail, una fiesta en un barco, una soundcheck party con preguntas de los fans, un brunch, y una actividad de yoga.

Hablamos con ellos para descubrir todos los detalles de su vista a España y, por supuesto, de The Vamps Barcelona Weekender que tendrá lugar del 6 al 9 de mayo de este año. ¿Por qué han decidido hacerlo en Barcelona y no en Londres? ¿Qué es lo que más les gusta de España?

P.- ¿No habláis nada de español?

R.- Un poco (risas).

P.- Tenéis que practicar para Barcelona.

R.- Sí, justo lo estábamos hablando antes, tenemos un mes para aprender. Eso es todo el tiempo que tenemos.

P.- Acabo de ver el episodio 6 de vuestro documental y es muy guay que se lo dediquéis a vuestros fans, ¿qué significan ellos para vosotros?

R.- Lo son todo para nosotros. Son la razón por la que podemos hacer esto, siempre quisimos hacerlo pero gracias a ellos podemos hacerlo realidad. Siempre han estado ahí para nosotros, siempre nos han apoyado. Es muy especial ver cómo la música puede conectar a tantas vidas.

P.- ¿Cuál es la mayor locura que una fan ha hecho para conoceros?

R.- Pues justo fue hace poco, hace un par de días. Estábamos en Londres y una chica vino desde España solo por coincidir unos 5 minutos con nosotros. Fue muy maja, pero es una locura. ¿Verdad?