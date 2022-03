Kanye West desconcierta con "Dead", su nuevo poema

Suma y sigue. Así podríamos definir el paso de Kanye West, aka Ye, por sus redes sociales. El rapero no es partícipe de acumular post en su perfil, sino que va publicando y borrando a sus anchas en función de sus intereses. Dado el comportamiento que viene desarrollando en los últimos meses, son muchos los usuarios que ya inmortalizan al momento cada publicación por miedo a que el intérprete, en cuestión de minutos, decida borrarla. Pero no parece ser el caso de "Dead", una imagen que ha dado nombre a un poema que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

“Kanye West shares “DEAD” poem on Instagram pic.twitter.com/99yDhaQfEH“ — XXL Magazine (@XXL) March 8, 2022

"Nadie quería decirme que estaba muerto. Y las personas que me hablaban estaban en mi cabeza. Nadie quería decirme que estaba muerto. Solo las personas que amé me visitarán en sus sueños", comienza relatando en su publicación. "Vendrán a mi tumba y rociarán algo de pan. Entonces, en mi lápida, los pájaros estarán alimentados", unas palabras que anteceden a una alusión directa a su familia: "Mis hijos bailaban para mí en un hogar que una vez goberné. Pero los niños ven fantasmas y no sabían que estaba muerto. Todo estaba mal en la prensa que leí".

"Me di cuenta de que cuando la gente me hablaba era solo cuando predicaban. Porque nadie me diría hermano, has estado muerto. ¿Nadie habrá escuchado ni una palabra de lo que dije? Por supuesto que no, señor. Sabes cuánto tiempo has estado muerto. Es curioso que haya pasado mucho tiempo desde que sangré. ¿Crees que alguien que se enorgullece de ser inteligente como yo habría sabido que ella está muerta? Supongo que así es como la gente trata a los muertos. Me enteré un día en el quiosco de Pregatory [sic] que había un artículo en primera plana con la historia de mis asesinos. Me sorprendió mucho lo que decía. Esta información es para los vivos y sorpresa... tú estás muerto".