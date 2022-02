Kanye West crea su propio dispositivo para 'Donda 2'

El nombre de Kanye West lleva días circulando por redes sociales, pero no precisamente por su música. El rapero se ha visto envuelto en un enfrentamiento público frente a Kim Kardashian, madre de sus hijos. Pero eso no ha sido impedimento para que el artista siga desarrollando sus proyectos profesionales y se encuentre en la recta final del lanzamiento de Donda 2, su próximo álbum. ¿La sorpresa? Que solo podrá reproducirse en una plataforma creada por el propio West.

"Donda 2 solo estará disponible en mi propia plataforma, Stem Player. No en Apple, Amazon, Spotify o YouTube", comenzaba explicando en su perfil de Instagram. "Hoy en día, los artistas reciben únicamente el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberarla de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro propio". Unas declaraciones que dejarían patente el porqué de esta decisión que parece que lleva tiempo meditando.

"Siento la misma sensación que cuando me mudé a Nueva York para triunfar en la música", continuaba argumentando. "No sabía que iba a pasar, pero sí que tenía que moverme. Después de 10 álbumes, rechacé un contrato de 100 millones de dólares con Apple. Nadie puede pagarme para que me falten el respeto. Fijamos nuestro propio precio para nuestro arte. Las empresas tecnológicas hicieron que la música fuera prácticamente gratis, así que si no haces merchandising o giras... no comes. Estoy dispuesto a morir de pie, porque no voy a vivir más de rodillas. Yo dirijo esta compañía al 100%, no tengo que pedir permiso", concluía al respecto.

¿Cuánto cuesta el nuevo gadget de West? Siguiendo su modus operandi de publico/borro post, Kanye lanzó una imagen -ya inexistente en su perfil- en cuyo texto aseguraba que el ritmo de ventas del dispositivo en cuestión había superado el ingreso del millón de dólares en solo 12 horas. "Dios es bueno. Gracias por tomar este viaje". Así que tal y como nos ha dejado claro el rapero, si quieres invertir en su proyecto y ser uno de los oyentes de su nuevo disco, tendrás que hacerte con Stem Player. ¿El precio? Unos 200 dólares, el equivalente a 175 euros. Este afán por conseguir independizarse de los flujos de la industria discográfica no es el primero de West. Ya por 2016, el rapero lanzó The Life of Pablo a través de Tidal, una plataforma que mantiene su actividad gracias al apoyo de los creadores. El mensaje era el mismo: no malvendería su música a través de apps de streaming. Pero unos meses más tarde, el álbum en cuestión acabó en Spotify, Google Play y Apple Music. ¿Ocurrirá lo mismo con Donda 2? “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ye (@kanyewest)“ “