La ex actriz porno está muy contenta con la repercusión que está obteniendo gracias a su papel secundario en la segunda temporada de Euphoria. Cherry, una de las grandes revelaciones de esta temporada, no se puede creer que en estos momentos la reconozcan por la calle y le pidan cientos de autógrafos cada día. Ese es el lado bueno de la fama, pero de la parte mala tampoco se libra.

Ella no es, ni mucho menos, la primera actriz de la serie que tiene que salir al paso de las críticas, pero estas no atacan a la ficción sino directamente a su persona. Los comentarios sobre su físico, en concreto acerca del tamaño de sus labios, inundan las redes, pero ella no se ha quedado callada.

“faye better open her jumbo lips and say something to fezco #Euphoria pic.twitter.com/ZRoV1R9u2O“ — juma (@iamnothscox94) February 22, 2022

La joven actriz ha tenido que soportar algunos comentarios muy dañiños sobre su boca, de la que incluso se han hecho memes. En una reciente entrevista para Variety, Chloe explicó cómo su fama había crecido desde que apareció en Euphoria: "Mis quince minutos de fama han provocado un montón de respuestas positivas y se siente increíblemente bien. Es irreal que tanta gente te diga que te quiere en el programa, de verdad".

Este era el lado positivo, pero en el lado opuesto la actriz destacó que también le habían llegado mensajes muy crueles que no es capaz de entender. "Es una locura la cantidad de gente que habla del tamaño de mis labios. La cantidad de titulares que he visto y la cantidad de gente que publica y comenta sobre mis labios es surrealista... Es una locura porque hay que darse cuenta de que yo tuve esos labios en algún momento de mi vida y nadie reaccionó así, al menos no en mi cara. Así que es raro ver memes y cosas al respecto porque estos temas de conversación son sobre mi cuerpo y no comprendo totalmente cuál es el gran problema".

A pesar de todo, Chloe tira de madurez y lo achaca a que es algo que viene acompañado de estar en el ojo público: "Supongo que esto es lo que sucede cuando ahora eres conocido en una escala mucho mayor".

Desgraciadamente Chloe no es la única persona, dentro del reparto de Euphoria, a la que atacan por su físico. Sydney Sweeney (Cassie en la ficción) rompió en llorar tras convertirse en tendencia en Twitter por "fea". Esto ocurrió en mayo del año pasado, cuando vio que un tuit que se burlaba de su apariencia física se había hecho viral. La ola de comentarios despectivos le afectaron mucho, llegando a hacer un directo en su cuenta de Instagram para defenderse de dichos insultos. "Estoy siendo tendencia en Twitter en este momento por ser fea, y en realidad nunca haría esto, pero creo que es muy importante que las personas vean cómo las palabras realmente afectan a las personas", dijo en su momento. Añadió que ella también es una persona con sentimientos y que la gente tendría que pensar en el daño que hace antes de lanzar este tipo de mensajes tan crueles en redes sociales.

Sydney recordó: "La gente decía: 'Oh, ella solo está buscando atención'. La gente literalmente se suicida por cosas como esta. Y a la gente simplemente no le importa nada". Una vez más la realidad supera a la ficción, y es que esta trama bien podría estar dentro de un capítulo de Euphoria.